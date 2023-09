Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,919 EUR -0,15% (13.09.2023, 20:58)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

5,08 GBP -2,79% (13.09.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF).Die Ölpreise hätten heute erneut zugelegt. Am späten Nachmittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 92,42 US-Dollar gekostet. Das seien 37 Cent mehr als am Vorabend gewesen. Mit 92,84 Dollar habe der Brent-Preis zeitweise den höchsten Stand seit November erreicht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung sei um 44 Cent auf 89,28 Dollar gestiegen.Schon seit einigen Tagen würden die Ölpreise immer neue Zehn-Monats-Hochs markieren. Hintergrund sei das knappe Angebot großer Förderländer. Saudi-Arabien und Russland würden seit längerem ihre Lieferungen knapp halten. Offizielle Linie sei, den Markt damit im Gleichgewicht zu halten. Die verlängerten Ölförderkürzungen würden nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) zu einem erheblichen Angebotsmangel führen. Dieser zeichne sich ab September für den Rest des Jahres ab, habe die IEA in ihrem monatlichen Ölmarktbericht in Paris mitgeteilt. Die Ölvorräte könnten auf ein unangenehm niedriges Niveau sinken und steigende Ölpreise könnten drohen.In der vergangenen Woche seien die Rohölvorräte in den USA laut Energieministerium jedoch überraschend gestiegen. Auch die Bestände an Benzin und Destillaten hätten zugelegt. Zudem habe sich die Ölförderung etwas erhöht. Die Ölpreise hätten nach den Daten einen Teil der Gewinne abgegeben.Etwas gebremst werde der Anstieg der Ölpreise durch die globalen Konjunktursorgen. Vor allem die trübe Entwicklung in China belaste die Nachfrage nach Rohöl. Aber auch die Wirtschaft in der Eurozone und vor allem in Deutschland entwickle sich schwach. Die Angebotsverknappung dominiere jedoch das Geschehen am Rohölmarkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil und TotalEnergies.