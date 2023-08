Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,577 EUR -1,29% (14.08.2023, 09:20)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,82 GBP -0,82% (14.08.2023, 09:01)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach langen Monaten der Schwäche würden sich die Ölpreise mittlerweile wieder in starker Verfassung präsentieren, was natürlich über kurz oder lang auch zu höheren Aktienkursen von Produzenten wie BP führen dürfte. So sei es mit den Preisen von Brent und WTI auch am Freitag wieder ein Stück weiter auf nun 86,90 beziehungsweise 83,38 Dollar nach oben gegangen.Am Vormittag (MESZ) hätten neue Prognosen der Internationalen Energieagentur die Notierungen gestützt. Der Interessenverband führender Industriestaaten erwarte wegen einer kräftigen Nachfrage nach Rohöl einen weiteren Anstieg der Preise. Durch einen starken Flugverkehr im Sommer, einem erhöhten Ölverbrauch bei der Stromerzeugung und einem robusten Verbrauch in China erreiche die globale Ölnachfrage derzeit Rekordhöhen, heiße es im Monatsbericht. Auf der anderen Seite dürfte die Kürzung der Fördermengen in Saudi-Arabien und Russland der jüngsten Aufwärtsbewegung der Ölpreise "zusätzlichen Schub verleihen".Zuvor habe die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) erwartet, dass der Ölmarkt wegen der Kürzung der Fördermenge auf eine Unterversorgung mit Rohöl zulaufe. Bereits im laufenden Quartal werde der Ölmarkt mit etwa zwei Millionen Barrel pro Tag unterversorgt sein, heiße es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht des Kartells.Zuletzt hätten vor allem Angebotssorgen die Ölpreise kräftig nach oben getrieben. Die Ankündigungen der wichtigen Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland, ihre Fördermengen zu senken, habe den Preis für Rohöl aus den USA im Verlauf der Woche auf den höchsten Stand seit neun Monaten steigen lassen. Der Preis für Öl aus der Nordsee hätten den höchsten Stand seit Beginn des Jahres erreicht. Seit Mitte Juli würden die Ölpreise tendenziell steigen. In dieser Zeit sei Rohöl aus der Nordsee mehr als zehn Dollar je Barrel teurer geworden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link