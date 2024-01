Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Bei welchen Aktien sollte man im neuen Börsenjahr zugreifen? Für Barclays scheine eine Antwort auf diese Frage zu lauten: bei europäischen Energieaktien! So habe die britische Großbank diesen Sektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Analystin Lydia Rainforth habe dabei die Einstufung für BP und TotalEnergies jeweils auf "overweight" belassen.Bei den Anteilscheinen von BP beziffere sie das Kursziel weiterhin auf 1.000 Britische Pence (umgerechnet 11,56 Euro). Bei TotalEnergies sehe sie den fairen Wert bei 99,00 Euro. Rainforth habe erklärt, die Öl- und Gaspreise seien seit Ende Oktober gesunken und spiegelten sowohl Angebots- als auch Nachfragesorgen trotz erheblicher geopolitischer Unsicherheit wider. Der Ölpreis von fast 80 Dollar je Barrel sowie die immer noch über den historischen Durchschnittswerten liegenden Erdgaspreise und Raffineriemargen signalisierten jedoch, dass der starke Free-Cashflow-Trend für die Produzenten voraussichtlich auch im laufenden Jahr anhalten werde.Indes habe heute auch die kanadische Bank RBC eine neue Branchenstudie veröffentlicht. Dabei habe Analyst Biraj Borkhataria das Kursziel für BP von 625 auf 600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "outperform" belassen. Borkhataria habe sich vorsichtig optimistisch für die Ölkonzerne im Jahr 2024 gezeigt. Der Sektor dürfte weiterhin gesunde Ausschüttungen an die Aktionäre bieten, in einigen Fällen von starken Bilanzen gestützt, habe er geschrieben. Für TotalEnergies sei er hingegen skeptischer gestimmt. Hier sei die Einschätzung auf "sector perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen worden.Beide Energieriesen kämen auch mit dem aktuellen Ölpreisniveau gut zurecht, seien hochprofitabel und günstig bewertet. Zudem würden beide Blue Chips mit üppigen Dividendenrenditen locken und seien daher unverändert attraktiv. Die Stoppkurse sollten bei TotalEnergies bei 49,00 Euro und bei BP bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.