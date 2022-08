Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (26.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Freitag gestiegen und hätten einen Teil der Verluste vom Vortag wettgemacht. Bis zum Mittag hätten sie die leichten Gewinne aus dem frühen Handel deutlich ausbauen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) habe zuletzt 100,66 US-Dollar gekostet. Das seien 1,32 US-Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) sei um 1,05 Cent auf 93,57 Dollar gestiegen.Auf Wochensicht habe die Aussicht auf eine mögliche Drosselung der Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+ die Notierungen am Ölmarkt stark nach oben getrieben. Aussagen des saudi-arabischen Energieministers hätten den Ölpreisen über mehrere Handelstage hinweg Auftrieb verliehen. Der Minister habe eine mögliche Kürzung der Fördermenge durch die in der OPEC+ zusammengeschlossenen Ölstaaten angedeutet. Gestützt worden seien die Notierungen zudem durch einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA. Nur am Donnerstag habe eine Gegenbewegung eingesetzt und die Ölpreise seien zeitweise unter Druck geraten.Die Äußerungen aus Saudi-Arabien würden nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank zeigen, dass der führende OPEC-Staat einen Preisrückgang unter 90 Dollar je Barrel nicht tolerieren würde. "Spekulanten könnten dies als Einladung verstehen, auf einen weiteren Preisanstieg zu setzen, da sie einen stärkeren Preisrückgang nicht befürchten müssen", habe Fritsch gesagt.Am Ölmarkt warteten die Anleger auf einen Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell auf einer Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole, der am Nachmittag für neue Impulse sorgen könnte. Von der Rede würden Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Notenbank FED erwartet, die eine wichtige Rolle für die weiter konjunkturelle Entwicklung in den USA spiele. Shell & Co hätten sich zuletzt enorm stark präsentiert. Anleger bleiben hier weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Aber auch kleinere Öl- und Gasunternehmen befänden sich auf dem Vormarsch. Die Aktie von Saturn Oil & Gas sei kurz vor dem Sprung über die 200-Tage-Linie, was ein neues Kaufsignal bedeuten würde. Interessant bei dem Titel: Deutsche Rohstoff AG ( ISIN DE000A0XYG76 WKN A0XYG7 )-Grüner, Thomas Gutschlag, sei hier für das Board of Directors nominiert. (Analyse vom 26.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link