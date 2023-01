Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,311 EUR +0,08% (05.01.2023, 08:55)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,293 EUR -3,38% (04.01.2023)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,66 GBP -3,62% (04.01.2023)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Im gestrigen Handel seien viele Energieaktien, die sich in den vergangenen Wochen trotz schwächelnder Ölpreise in anhaltend starker Verfassung präsentiert hätten, deutlich unter Druck geraten. So hätten etwa die Papiere von TotalEnergies mehr als zwei Prozent verloren, bei BP seien es sogar drei Prozent gewesen. Doch erhöhter Grund zur Sorge bestehe nicht.Zudem hätten sich die Ölpreise nun etwas von den Verlusten der vergangenen beiden Handelstage erholt. Ein Barrel Brent habe am Morgen 78,98 US-Dollar gekostet. Das seien 1,14 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,12 Dollar auf 73,96 Dollar gestiegen.Marktbeobachter hätten von einer Gegenbewegung am Ölmarkt gesprochen. Zu Beginn des neuen Jahres seien die Notierungen noch stark gefallen. Der Preis für Nordsee-Öl sei in den vergangenen beiden Handelstagen etwa sechs Dollar gesunken. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China und die starke Corona-Welle in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hätten Nachfragesorgen am Ölmarkt geschürt.Ein Anstieg der Ölreserven in den USA habe die Ölpreise am Morgen nicht weiter belasten können. Am Vorabend sei bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 3,3 Millionen Barrel verzeichnet habe.Am Nachmittag würden die offiziellen Lagerdaten erwartet. Sollte die US-Regierung ebenfalls einen Rückgang der Ölreserven melden, könnten das für neue Impulse am Ölmarkt sorgen.Die beiden Dividendenperlen bleiben kaufenswert, die Stoppkurse können bei 4,30 Euro (BP) und 43,50 Euro (TotalEnergies) belassen werden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 05.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: