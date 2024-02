Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,52 EUR +0,18% (16.02.2024, 09:29)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,73 GBP +1,00% (16.02.2024, 09:22)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie des Energieriesen BP habe im gestrigen Handel deutlich nachgegeben. Grund zur Sorge bestehe aber nicht. Denn zum einen habe es daran gelegen, dass die Titel am Donnerstag ex-Dividende gehandelt worden seien. Zum anderen hätten die zunächst sehr schwachen Ölpreise den Aktienkurs belastet, die im weiteren Tagesverlauf aber nach oben gedreht seien und sogar noch im Plus geschlossen hätten.Noch zur Wochenmitte habe sich Rohöl aus der Nordsee um etwa zwei Dollar ja Barrel verbilligt. Auslöser für den Preisrutsch seien Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA gewesen. Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass die amerikanischen Bestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend stark gefallen seien.Marktbeobachter hätten auf die aktuelle Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) verwiesen. Demnach werde sich das Wachstum der globalen Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr spürbar abschwächen. Für 2024 sei mit einem Anstieg der globalen Nachfrage um durchschnittlich 1,2 Millionen Barrel pro Tag zu rechnen, wie aus dem Monatsbericht des Interessenverbands westlicher Industriestaaten hervorgehe. Damit dürfte das Wachstum nur etwa halb so stark ausfallen wie im vergangenen Jahr.Indes dürften die anhaltenden Sorgen vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten ein Grund dafür sein, weshalb es mit Brent, WTI & Co nicht noch stärker nach unten gehe. Laut jüngsten Medienberichten hätten im Gaza-Krieg die Bemühungen um eine neue Feuerpause einen Rückschlag erlitten. Demnach habe sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geweigert, eine Delegation nach Kairo zu schicken. Denn dort sollten eigentlich Verhandlungen mit internationalen Vermittlern stattfinden.Aus charttechnischer Sicht drängt sich ein Einstieg aktuell aber noch nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Aktie bereits im Portfolio hat, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 4,60 Euro. (Analyse vom 16.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link