Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,588 EUR +0,36% (19.05.2023, 08:44)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

4,81 GBP +0,46% (18.05.2023)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (19.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktien der beiden europäischen Energieriesen TotalEnergies und BP würden sich nach wie vor in einer sehr robusten Verfassung präsentieren. Und das obwohl die Ölpreise weiterhin schwächeln würden. So seien diese am Donnerstag wieder einmal gesunken. Am Nachmittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,26 US-Dollar gekostet.Das seien 71 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung sei um 60 Cent auf 72,23 Dollar gefallen. Dem Markt habe es an klaren Impulsen gefehlt. Am Vortag habe die Hoffnung auf eine Einigung im US-Schuldenstreit die Ölpreise noch steigen lassen. Auch am Donnerstag habe es Signale einer Annäherung zwischen Republikanern und Demokraten gegeben. Ohne eine Einigung drohe den USA schon im Juni ein Zahlungsausfall - mit wohl schweren Folgen für die Weltwirtschaft und damit auch für die Ölnachfrage.Grundsätzlich stehe Rohöl seit längerer Zeit unter Druck. Seit Jahresbeginn seien die Preise um mehr als zehn Prozent gefallen. Gründe seien vor allem Konjunktursorgen. Beobachter hätten auch auf die zuletzt merklich gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA verwiesen. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Rohölprodukten wie Heizöl und Diesel auf ein sehr niedriges Niveau gefallen.Die aktuell eher schwache Entwicklung der Ölpreise sei natürlich für die Aktienkurse der Energieriesen BP und TotalEnergies eine Belastung. Grundsätzlich kämen beide Unternehmen dank ihrer sehr guten Kostenstrukturen aber auch mit dem derzeitigen Preisniveau sehr gut klar. Aufgrund dessen würden die beiden jeweils mit einem KGV von 6 für das laufende und das kommende Jahr sehr günstig bewerteten Dividendenperlen weiterhin sehr attraktiv bleiben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: