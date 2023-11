Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,477 EUR +0,31% (22.11.2023, 09:17)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

477,50 GBp +0,20% (22.11.2023, 09:05)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (22.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es dürfte ein eher wenig spektakulärer Handelstag für Energietitel wie Equinor oder BP werden. Denn vom Ölmarkt gebe es aktuell wenig Impulse. Am Morgen habe ein Barrel Brent 82,25 US-Dollar gekostet. Das seien 20 Cent weniger als am Tag zuvor gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI sei indes um 18 Cent auf 77,59 Dollar gesunken.Die Vereinbarung einer Feuerpause zwischen Israel und der Hamas, die durch einen Austausch von Geiseln und Gefangenen ergänzt werde, habe am Erdölmarkt zunächst keine größeren Auswirkungen gehabt. Nach einem deutlichen Preisanstieg zu Beginn des Konflikts seien die Risikoaufschläge wieder gesunken, da sich der Krieg bislang glücklicherweise nicht auf andere Staaten in dieser sehr ölreichen Region ausgeweitet habe.Zur Wochenmitte würden Marktteilnehmer auch auf die neuen Lagerdaten aus den USA achten. Die Vorräte seien den vergangenen Wochen gestiegen und hätten Druck auf die Rohölpreise ausgeübt. Hinzugekommen seien Konjunktursorgen in den USA, China und Europa.Zuvor seien die Preise noch geklettert. Am Markt steige indes allmählich die Spannung. So werde spekuliert, dass führende Förderstaaten des Ölverbunds Opec+ ihre Förderkürzung im kommenden Jahr möglicherweise fortsetzen könnten. Am Wochenende würden sich die Mitgliedsstaaten der Opec+ treffen, um ihre künftige Förderpolitik zu beraten.Das aktuelle Ölpreisniveau mache es Firmen wie BP und Equinor mit ihren soliden Kostenstrukturen weiterhin relativ einfach, Tag für Tag stattliche Gewinne einzufahren. Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen sind nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 24,00 Euro (Equinor) bzw. 4,60 Euro (BP) belassen werden. (Analyse vom 22.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link