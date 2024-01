Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,447 EUR +1,59% (02.01.2024, 11:46)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

471,606 GBp +1,17% (02.01.2024, 11:37)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach einem letztlich eher mauen Börsenjahr 2023, in dem der Kurs des britischen Konzerns kaum Boden habe gutmachen können, starte die BP-Aktie freundlich ins neue Jahr. Unterstützung gebe es für den Titel zum einen vom Ölmarkt, zum anderen aber auch in Form hoffnungsvoller Wirtschaftsdaten aus China.So seien die Ölpreise am Dienstag wegen der Spannungen im Roten Meer gestiegen. Darüber hinaus habe sich die Lage in chinesischen Industriebetrieben Ende des vergangenen Jahres überraschend verbessert. Der Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager des Wirtschaftsmagazins "Caixin" sei weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen, was deutlich tristeren staatlichen Daten vom Sonntag gegenüberstehe.BP sei angesichts der strategisch sinnvollen, breiten Aufstellung, der soliden Bilanz und der guten Kostenstruktur derzeit deutlich unterbewertet. Bei der Dividendenperle könne nach wie vor zugegriffen werden, die Position sollte mit einem Stoppkurs von 4,60 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: