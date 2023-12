Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (20.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP befinde sich nach dem überraschenden Abgang des Vorstandsvorsitzenden Bernard Looney im September noch immer auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Nun sei bekannt geworden, dass zumindest intern nur noch drei Möglichkeiten für die Neubesetzung des Chefpostens in Frage kommen sollten.So seien der bisherige Interims-CEO Murray Auchincloss und zwei Kandidatinnen in die engere Wahl gezogen worden. Dies habe Reuters unter Berufung auf Insider berichtet. Das Personal- und Governance-Komitee konzentriere sich nun offenbar intern auf Auchincloss, die Leiterin des Handels und der Schifffahrt, Carol Howle, und die Leiterin der Kunden- und Produktabteilung, Emma Delaney. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass es dennoch eine "externe Lösung" geben werde.Die BP-Aktie stagniere indes im heutigen Handel und könne nicht vom leichten Anstieg der Ölpreise profitieren. So sei der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar auf 80,15 US-Dollar gestiegen. Das seien 92 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,01 Dollar auf 74,95 Dollar geklettert.Die angespannte Lage im Roten Meer bleibe ein großes Thema am Ölmarkt. Nach wiederholten Angriffen der durch den Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe würden große Reedereien die für den Öltransport wichtige Seepassage durch den Suezkanal meiden. Dies erhöhe Dauer und Kosten des Transports, weil große Umwege über die Südspitze Afrikas zu nehmen seien. Zudem steige das Eskalationsrisiko des bisher regional begrenzten Konflikts zwischen Israel und der Hamas.DER AKTIONÄR halte an seiner Einschätzung fest: BP sei angesichts der strategisch sinnvollen, breiten Aufstellung, der soliden Bilanz und der guten Kostenstruktur derzeit deutlich unterbewertet. Bei der Dividendenperle kann nach wie vor zugegriffen werden, die Position kann mit einem Stoppkurs von 4,60 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link