Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,22 EUR -0,89% (14.10.2022, 21:18)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

3,207 EUR -1,49% (14.10.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

288,55 GBp -1,40% (14.10.2022, 17:38)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.Die BP-Aktie habe im gestrigen Handel deutlich zulegen können. Denn auch die Ölpreise seien am Donnerstag vor allem am Nachmittag deutlich gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent habe am Abend 94,26 US-Dollar gekostet. Das seien 1,81 Dollar mehr gewesen als am Vortag. Der Preis für ein Barrel WTI sei um 1,73 Dollar auf genau 89 Dollar gestiegen.Die Ölpreise hätten damit die Verlustserie der vergangenen drei Handelstage nicht fortgesetzt. Unterstützung hätten sie am Nachmittag von dem deutlich schwächeren US-Dollar erhalten. Ein schwacher Dollar vergünstige Rohöl für Anleger aus Ländern außerhalb des Dollarraums und hebe damit deren Nachfrage. Das lasse die Erdölpreise meist steigen. Zuletzt hätten Sorgen über ein Abflauen der Weltwirtschaft und einen damit verbundenen Rückgang der Nachfrage die Ölpreise meist belastet.Unterdessen habe die Internationale Energieagentur (IEA) vor den Folgen der jüngsten Förderkürzung durch den Ölverbund OPEC+ gewarnt. "Die massive Senkung des Angebots durch die OPEC+ erhöht die Risiken für die globale Energiesicherheit", heiße es im Monatsbericht des Interessenverbands großer Industriestaaten. Die jüngst beschlossene Förderkürzung um zwei Millionen Barrel pro Tag führe zu einem höheren Preisniveau auf dem Ölmarkt und belaste die Weltwirtschaft, würden die Experten schreiben.Darüber hinaus habe die Großbank UBS das Kursziel für die BP-Anteile von 490 auf 510 Britische Pence (umgerechnet 5,86 Euro) angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Henri Patricot rechne in am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Ölkonzerne mit einem weiteren starken Quartal, wenn auch nicht ganz so beeindruckend wie das zweite. Er habe seine Schätzungen an die höheren Gaspreise angepasst.Die Dividendenperle bleibt ein Kauf (Stopp: 4,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 14.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link