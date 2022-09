Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,113 EUR +0,06% (08.09.2022, 17:28)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,122 EUR +0,45% (08.09.2022, 17:20)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,42 GBP +0,36% (08.09.2022, 17:20)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die aktuelle Situation mit einer anhaltend hohen Nachfrage sowie die weiter steigenden Öl- und Gaspreise würden großen Öl-Konzernen wie BP natürlich voll in die Karten spielen. Die Aktie des britischen Konzerns laufe wie geschmiert und notiere so hoch wie zuletzt zum Jahreswechsel 2019 auf 2020. Für investierte Anleger und auch Neueinsteiger seien jetzt diese Marken von hoher Bedeutung.Die BP-Aktie laufe seit Oktober 2020 in einem starken und zugleich gesunden Aufwärtstrend weiter nach oben. Vom Tiefpunkt bei 2,11 Euro habe sie sich in fast 24 Monaten mehr als verdoppelt. Gleichzeitig gebe es eine konstant hohe Dividendenrendite von fast 5% - und das trotz der starken Kursentwicklung in den vergangenen zwei Jahren.Gestützt werde die Rally durch mehrere Unterstützungsmarken. Bei jeweils 4,28 und 4,17 GBP würden sich zwei technische Marken ganz in der Nähe befinden. Auch der GD100 bei 4,12 GBP sowie die psychologisch wichtige 4-GBP-Marke würden als Unterstützung fungieren. Noch etwas tiefer, bei 3,90 GBP notiert aktuell auch die wichtige 200-Tage-Linie.Auf der Oberseite habe sich ein Widerstand bei rund 4,70 GBP ausgebildet. In der laufenden Handelswoche seien die Bullen hier vorerst gescheitert und es hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Ein Rücklauf bis an den GD200 sei aus technischer Sicht möglich und dank des starken Anstieges zuvor als normale Konsolidierung zu werten.