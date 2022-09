Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,24 EUR -2,07% (15.09.2022, 15:28)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,261 EUR -1,70% (15.09.2022, 15:15)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

457,55 GBp -1,03% (15.09.2022, 15:18)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die BP-Aktie gebe im heutigen Handel leicht nach. Am Mittwoch sei es mit den Papieren des britischen Energiegiganten dagegen noch nach oben gegangen. Der Kurs habe vom Anstieg der Ölpreise profitiert. Diese seien wiederum von positiven Nachrichten aus China gestützt worden. So würden in der Megacity Chengdu die harten Corona-Beschränkungen schrittweise gelockert.Die strikten Corona-Auflagen würden die wirtschaftliche Entwicklung in China belasten und die Ölnachfrage dämpfen. Wegen der schwächelnden chinesischen Wirtschaft habe die Internationale Energieagentur (IEA) seine Schätzung für die weltweite Öl-Nachfrage gesenkt. Als Grund habe die IEA die Lockdowns in China angeführt, die die zweitgrößte Volkswirtschaft weiter geschwächt hätten. Mit der sich abkühlenden Konjunktur sinke dort auch der Ölbedarf.Die in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen US-Lagerbestände an Rohöl hätten die Ölpreise nicht belastet. Die Vorräte hätten im Vergleich zur Vorwoche laut Energieministerium um 2,4 Millionen auf 429,6 Millionen Barrel zugelegt. Analysten hätten im Schnitt mit einem Anstieg um 1,9 Millionen gerechnet.Das anhaltend hohe Niveau bei den Öl- und Gaspreisen verschaffe BP weiterhin ein hervorragendes Umfeld, um weiterhin üppige Gewinne zu erzielen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: