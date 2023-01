Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,57 EUR +0,67% (27.01.2023, 09:07)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

484,20 GBp +2,00% (26.01.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Die Aktie von BP erhalte aktuell weiteren Rückenwind in Form anhaltend hoher Ölpreise. Diese seien am Donnerstag etwas gestiegen. Am späten Nachmittag habe etwa ein Barrel Brent zur Lieferung im März 87,28 US-Dollar gekostet. Das seien 1,13 Dollar mehr gewesen als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel WTI sei um 1,09 Dollar auf 81,24 Dollar gestiegen.Gestützt worden seien die Ölpreise durch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. Sowohl das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal als auch die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt hätten positiv überrascht. Auftragsdaten zu langlebigen Gütern und zum Immobilienmarkt seien ebenfalls besser ausgefallen als erwartet. Eine robuste Wirtschaftsentwicklung stütze auch die Nachfrage nach Rohöl.Für leichten Auftrieb sorge seit einigen Tagen der Dollar, der zu vielen anderen Währungen zur Schwäche neige. Da Rohstoffe wie Erdöl zumeist in der US-Währung gehandelt würden, werde Öl für Käufer aus anderen Währungsgebieten günstiger. Das stütze die Nachfrage und die Rohölpreise.Das aktuelle Marktumfeld spiele BP nach wie vor voll in die Karten. "Der Aktionär" bleibe daher bullish gestimmt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link