Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,46 EUR -1,96% (15.02.2024, 10:06)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,68 GBP -1,83% (15.02.2024, 09:43)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Experten der UBS hätten die Aktie von BP erneut mit "buy" eingestuft. Das Kursziel sei 600 Britischen Pence (umgerechnet 7,04 Euro) belassen worden, woraus sich Aufwärtspotenzial von 26 Prozent errechne. Analyst Joshua Stone sehe den Ölkonzern für gut aufgestellt, um vom Megatrend der Elektromobilität zu profitieren.Die kanadische Bank RBC habe bereits zu Wochenbeginn ihr positives Anlagevotum für die Anteilscheine von BP nach einem Gespräch mit Konzernchef Murray Auchincloss bestätigt. Auch hier sei der faire Wert auf 600 Pence beziffert worden. Die Prioritäten des Ölkonzerns in diesem Jahr lägen auf der Umsetzung der geplanten Großprojekte und der Vereinfachung der Organisationsstruktur, habe Analyst Biraj Borkhataria erklärt. Die BP-Aktie bleibe daher auf der "Global Energy Best Ideas List".Indes gebe es wieder etwas Gegenwind vom Ölmarkt. So hätten die Ölpreise am Donnerstag an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Im Vergleich zum Mittwoch hätten sich die Preisrückgänge am Morgen aber in engen Grenzen gehalten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April habe 81,27 US-Dollar gekostet. Das seien 33 Cent weniger als am Vortag gewesen. WTI zur März-Lieferung sei um 34 Cent auf 76,30 Dollar gefallen.Zur Wochenmitte habe sich Rohöl aus der Nordsee noch um etwa zwei Dollar ja Barrel verbilligt. Der Grund hierfür sei die Entwicklung der Ölreserven in den USA gewesen. Am Mittwoch sei gemeldet worden, dass die US-Bestände an Rohöl in der Vorwoche um 12,0 Millionen auf 439,4 Millionen Barrel gestiegen seien. Analysten hätten hingegen im Schnitt lediglich mit einem Zuwachs um 3,3 Millionen Barrel gerechnet. Steigende Ölreserven in den USA würden in der Regel die Ölpreise belasten.Auch "Der Aktionär" bleibe für die BP-Anteile zuversichtlich gestimmt: Die Bewertung sei günstig, die Aussichten gut und die Bilanz solide. Zudem winke eine Dividendenrendite von fünf Prozent.Wer die Aktie im Depot hat, bleibt dabei und beachtet den Stoppkurs bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2024)Mit Material von dpa-AFX