Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 7,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 02.11.2022 6,90 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 09.01.2023 6,36 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 23.01.2023 5,60 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 03.11.2022 5,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 03.02.2023 5,50 Kaufen RBI Oleg Galbur 21.11.2022 5,50 Neutral Credit Suisse Amy Wong 07.11.2022 5,49 Buy Deutsche Bank James Hubbard 06.12.2022 5,40 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 19.01.2023 5,40 Buy Citigroup Alastair Syme 22.11.2022 5,10 Buy UBS Henri Patricot 13.12.2022 5,00 Hold Jefferies Giacomo Romeo 20.12.2022 39 USD Overweight Piper Sandler Ryan Todd 16.12.2022 - Neutral Redburn Peter Low 18.01.2023 - Add AlphaValue/Baader - 13.12.2022

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,401 EUR -0,09% (03.02.2023, 18:22)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

486,05 GBp +1,51% (03.02.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.02.2023/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,00 oder 5,00 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc wird am 7. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs: 690 Pence. Die Aktie wurde in einem Branchenausblick auf das vierte Quartal 2022 auf der "Conviction Buy List" belassen. Mit Blick auf neue Öl- und Gasgeschäfte sei der Ölkonzern kurz davor, eine der stärksten Pipelines in der europäischen Branche zu haben, habe Analyst Michele della Vigna in einer am 9. Januar vorliegenden Studie geschrieben. Der Analyst habe auch auf die starke Kapitaldisziplin und Kosteneffizienz von BP und eine verbesserte Dekarbonisierungsstrategie verwiesen. Auch die hohe Rendite des freien Barmittelflusses habe er positiv hervorgehoben. Die Aktie zähle zu seinen "Top Picks" unter jenen Ölkonzernen, die sowohl in der Förderung als auch der Raffinierung tätig seien.Eine der niedrigsten Kursprognosen für BP kommt dagegen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat das Kursziel für die Aktie des Öl-Konzerns von 560 auf 540 Pence gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Die Aktie stehe zudem auf der Liste "Negative Catalyst Watch" von J.P. Morgan, was skeptische Erwartungen für die Geschäftszahlen zum vergangenen Quartal impliziere. Wegen der deutlichen Korrektur der Gaspreise stiegen die Risiken für die Gewinne (EPS) der Öl- und Gaskonzerne, habe Analyst Christyan Malek in einer am 19. Januar vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Seine diesbezüglichen Schätzungen für 2023 lägen 10 Prozent unter den Konsensprognosen. Die fundamentalen Bewertungen seien indes immer noch attraktiv. Malek favorisiere TotalEnergies Shell und Galp ( ISIN PTGAL0AM0009 WKN A0LB24 ). Dagegen habe er neben ENI auch Equinor und OMV abgestuft.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Börsenplätze BP-Aktie: