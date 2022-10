Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 7,00 Overweight Barclays Capital Joshua Stone 05.10.2022 7,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 04.10.2022 5,50 Neutral Credit Suisse Amy Wong 16.09.2022 5,30 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 13.10.2022 5,30 Buy HSBC Kim Fustier 24.10.2022 5,25 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 17.10.2022 5,10 Buy UBS Henri Patricot 18.10.2022 5,00 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 05.08.2022 4,90 Hold Jefferies Giacomo Romeo 18.10.2022 4,72 Buy Deutsche Bank James Hubbard 18.10.2022 47 USD Overweight Piper Sandler Ryan Todd 12.09.2022 33 USD Sector-perform Scotiabank Paul Cheng 13.10.2022

Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,55 EUR +0,14% (31.10.2022, 08:52)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,515 EUR -1,27% (28.10.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

472,95 GBp -1,86% (31.10.2022, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (31.10.2022/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,00 oder 4,72 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc wird am 1. November die Zahlen zum 3. Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, traut u.a. Joshua Stone von Barclays dem Titel den höchsten Kurs zu: 7 GBP. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für BP vor Zahlen auf "overweight" belassen. Trotz steigender Zinsen und wachsender Rezessionssorgen dürfte der Energiesektor ein weiteres starkes Quartal verzeichnet haben, schrieb J. Stone in einer am 5. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Überschüssige freie Barmittel dürften für Aktienrückkäufe und den Schuldenabbau genutzt werden. Erhöhte Steuerbelastungen seien wohl kaum vermeidbar, wobei diese die Raffineriebetreiber am stärksten treffen dürften. Die Sektorbewertungen blieben generell vielversprechend.Am wenigsten optimistisch gestimmt für die BP-Aktie ist Deutsche Bank Research-Analyst James Hubbard mit einem Kursziel von 4,72 GBP. Die Einstufung für den Titel wurde anlässlich der geplanten Übernahme des US-Biogas-Herstellers Archaea Energy für rund 4,1 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden auf "buy" belassen. Der avisierte Deal baue auf dem bestehenden Biogasgeschäft des Ölkonzerns auf und passe eindeutig zur Konzernstrategie, schrieb James Hubbard in einer am 18. Oktober vorliegenden Studie.Am 28. Oktober hat Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie von BP plc unter die Lupe genommen. Obwohl die Öl- und Gaspreise zuletzt weiter geschwächelt hätten, habe das Papier des britischen Energieriesen auch zuletzt in sehr starker Verfassung präsentiert. Im Handel vom 28. Oktober habe die Dividendenperle noch einmal zusätzlichen Rückenwind durch die guten Quartalszahlen von Shell und TotalEnergies erhalten.Die BP-Aktie habe durch den jüngsten Kursanstieg nun auch den Widerstandsbereich bei 4,70 GBP überwinden und damit ein neues Kaufsignal sowie ein neues Jahreshoch generieren können. Rein charttechnisch betrachtet wäre der Weg nach oben nun vorerst frei. Die nächsten Hürden lägen nun erst wieder bei 5,08 und bei 5,20 GBP.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: