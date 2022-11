Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 7,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 02.11.2022 7,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 01.11.2022 6,03 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 08.11.2022 5,60 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 03.11.2022 5,50 Neutral Credit Suisse Amy Wong 07.11.2022 5,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 01.11.2022 5,35 Buy UBS Henri Patricot 02.11.2022 5,30 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 01.11.2022 5,27 Buy Deutsche Bank James Hubbard 02.11.2022 4,90 Hold Jefferies Giacomo Romeo 09.11.2022 40,00 USD Overweight Piper Sandler Ryan Todd 11.11.2022

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,54 EUR +1,37% (16.11.2022, 14:18)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,55 EUR +1,56% (16.11.2022, 14:10)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

484,50 GBp +1,56% (16.11.2022, 14:12)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.11.2022/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,00 oder 4,90 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc hat am 1. November die Zahlen zum 3. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 1. November berichtete, habe der britische Ölkonzern BP im 3. Quartal dank hoher Ölpreise seinen zweithöchsten Quartalsgewinn gemacht. Das bereinigte Nettoergebnis sei in den Monaten Juli bis September auf 8,15 Milliarden US-Dollar (8,22 Mrd. Euro) gestiegen, wie der Konzern am Dienstag in London mitgeteilt habe. Das sei deutlich mehr gewesen, was Analysten im Schnitt erwartet hätten. Ein Jahr zuvor habe der Konzern einen bereinigten Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar ausgewiesen. Wie im Vorquartal wolle BP eine Dividende von gut 6 US-Cent je Aktie zahlen. Zudem wolle das Unternehmen weitere eigene Aktien in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar zurückkaufen. Damit summiert sich der Aktienrückkauf für das laufende Jahr auf insgesamt 8,5 Milliarden Dollar, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat den Titel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 700 Pence auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Eckdaten des Öl- und Gaskonzerns seien stark, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 1. November vorliegenden Studie. Begleitet worden seien sie zudem von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar vor der Bekanntgabe der Schlussquartalszahlen, habe der Analyst hervorgehoben. Damit steige die Summe aller angekündigten Aktienrückkäufe aus dem Überschuss-Cashflow dieses Jahres auf 8,5 Milliarden Dollar. Das entspreche im bisherigen Jahresverlauf 60 Prozent des überschüssigen Barmittelzuflusses.Die niedrigste Kursprognose für BP kommt dagegen von Jefferies. Das Analysehaus hat die Einstufung für die Aktie nach Quartalszahlen aus der Branche auf "hold" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Die großen Öl- und Gaskonzerne hätten das siebte Quartal in Folge die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am 9. November vorliegenden Branchenstudie. Das sei die längste diesbezügliche Phase seit 2010. Shell Equinor und OMV hätten höhere Ausschüttungen angekündigt. Für BP habe Romeo die Schätzungen für das Nettoergebnis 2022 bis 2024 im Schnitt um 3 Prozent erhöht.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze BP-Aktie: