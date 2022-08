Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 7,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 04.05.2022 6,10 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 04.07.2022 5,40 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 11.05.2022 5,30 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 15.07.2022 5,10 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 13.06.2022 4,90 Buy UBS Henri Patricot 18.07.2022 4,72 Buy Deutsche Bank James Hubbard 06.07.2022 4,50 Outperform RBC Capital Markets John Musk 21.06.2022 4,40 Neutral Credit Suisse Amy Wong 22.07.2022 4,30 Hold HSBC Gordon Gray 20.07.2022 4,20 Hold Jefferies Giacomo Romeo 01.07.2022

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.08.2022/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,00 oder 4,20 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc wird am 2. August die Zahlen zum 2. Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs: Die US-Investmentbank hat den Titel vor der Berichtssaison auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 6,10 GBP belassen. Die europäischen Ölkonzerne dürften im zweiten Quartal von der anhaltend positiven Dynamik bei den Öl- und Raffineriemargen profitiert haben, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 4. Juli vorliegenden Branchenstudie. Der Analyst bleibe mit seinen Sektorgewinnprognosen für die Jahre 2022 und 2023 weiterhin 23 beziehungsweise 49 Prozent über den Konsensschätzungen.Die niedrigste Kursprognose für BP kommt dagegen vom Analysehaus Jefferies. Der dort zuständige Analyst Giacomo Romeo hat das Kursziel für die Aktie von 4,00 auf 4,10 GBP angehoben, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Giacomo Romeo habe in einem am 1. Juli vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison im Ölsektor seine Erwartungen an die aktuellen Marktbedingungen angepasst, die geprägt seien von knapper Öl- und Gasverfügbarkeit. Der Analyst rechne damit, dass auch die Aktionäre über Dividenden davon profitieren würden, allen voran bei Shell Zudem hat Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie von BP unter die Lupe genommen. Seit Wochen bewege sich der Ölmarkt zwischen Konjunktursorgen und einem knappen Angebot. Wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und vielerorts steigender Leitzinsen würden zunehmend Rezessionsängste aufkommen. Zugleich sei das Ölangebot seit längerem knapp, da russisches Erdöl in der westlichen Welt kaum noch Abnehmer finde. Grund seien scharfe Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs.Die große Ungewissheit, ob letztlich Nachfrageschwäche oder Angebotsknappheit überwiegen werde, äußere sich seit Wochen in kräftigen täglichen Preisschwankungen. Ungeachtet dessen würden sich die Erdölpreise weiter auf hohem Niveau bewegen. Seit Jahresanfang hätten sie nach aktuellem Stand gut 30 Prozent zugelegt. Equinor und BP sorgen. Beide Blue Chips bleiben kaufenswert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in seiner Aktienanalyse vom 25. Juli. Bei BP sollte der Stoppkurs bei 3,70 Euro belassen werden, bei Equinor bei 25,00 Euro.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: