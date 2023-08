Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 02.08.2023 6,00 Buy UBS Henri Patricot 01.08.2023 5,55 Buy HSBC Kim Fustier 09.08.2023 5,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 01.08.2023 5,30 Neutral JP Morgan Christyan Malek 08.08.2023 4,90 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 03.08.2023

Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,606 EUR -0,78% (14.08.2023, 22:26)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

481,75 GBp -0,96% (14.08.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.08.2023/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 oder 4,90 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc hat am 1. August die Zahlen zum 2. Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 1. August berichtete, müsse der britische Ölkonzern BP im 2. Quartal ähnlich wie die Konkurrenz weiter Abstriche machen. Vor einem Jahr seien die Öl- und Gaspreise wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sehr hoch gewesen; inzwischen seien die Preise wieder deutlich gesunken. Damit habe der um Sondereffekte bereinigte Gewinn von BP im zweiten Quartal bei knapp 2,6 Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd. Euro) gelegen, wie der Konzern am 1. August in London mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor seien es mit 8,45 Milliarden Dollar noch deutlich mehr gewesen. Analysten seien zwar von einem starken Rückgang ausgegangen, hätten aber im Schnitt dennoch etwas mehr erwartet.Inklusive Sondereffekte habe der Gewinn zwischen April und Ende Juni knapp 1,8 Milliarden Dollar nach 9,26 Milliarden ein Jahr zuvor betragen. Außerdem kündigten die Briten für die nächsten Monate einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar an, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der Ölkonzern habe die Quartalserwartungen deutlich verfehlt, dafür steige aber die Rendite für die Anleger durch Dividende und Aktienrückkäufe deutlich, habe Analyst Henri Patricot am 1. August in einer ersten Reaktion geschrieben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: