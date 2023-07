Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 30.06.2023 6,10 Neutral Credit Suisse Amy Wong 04.05.2023 6,00 Buy UBS Henri Patricot 29.06.2023 5,51 Buy Deutsche Bank James Hubbard 03.05.2023 5,30 Neutral JP Morgan Christyan Malek 19.07.2023 5,10 Hold Jefferies Giacomo Romeo 05.07.2023 4,90 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 19.07.2023 - Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 25.07.2023

Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,564 EUR -0,64% (28.07.2023, 22:26)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

475,40 GBp -0,90% (27.04.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (31.07.2023/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 oder 4,90 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc wird am 1. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, hat Goldman Sachs mit 6,50 GBP das höchste Kursziel in Aussicht gestellt. Die US-Investmentbank hat den Titel auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Michele della Vigna habe einen ersten Überblick über seine Erwartungen an das endende zweite Quartal der europäischen Ölkonzerne gegeben. In einem schwachen Konjunkturumfeld seien die Öl- und Gaspreise gefallen und im Raffineriegeschäft schwächere Margen erzielt worden, habe der Analyst in einer am 30. Juni vorliegenden Studie geschrieben. Dies berücksichtige della Vigna nun in seinen Schätzungen. Angesichts eines schwierigen Quartals sei es notwendig, Gewinner zu identifizieren. BP schneide in der Ölverarbeitung und im Handelsgeschäft weiter stark ab.Die Privatbank Berenberg indes ist am pessimistischsten und hat zuletzt für BP ein Kursziel von 4,90 GBP genannt. Die Einstufung wurde auf "hold" belassen. Analyst Henry Tarr habe seine Bewertungsmodelle für die Ölbranche in einer am 19. Juli vorliegenden Studie an mehrheitlich bis 2025 niedrigere Ölpreisprognosen angepasst. Die Korrektur der Markterwartungen an die Ergebnisse der Ölkonzerne halte Tarr für weitgehend abgeschlossen. Es sei für die Anleger Zeit zurückzukommen, so der Experte. Sein Top-Favorit sei Shell Nach Meinung von Thorsten Küfner von "Der Aktionär" ist die Aktie von BP plc nach wie vor ein Kauf. Der britische Öl- und Gasriese arbeite weiter daran, auch in einer neuen Energiewelt zu den führenden Unternehmen zu gehören. Der anstehende Konzernumbau betreffe auch die Tochter, die größte Tankstellenkette in Deutschland, Aral. So möchten Aral und der Handelsriese Rewe ihre Zusammenarbeit ausbauen. Die Zahl der Rewe To Go-Shops an Tankstellen der BP-Tochter solle noch in diesem Jahr von zuletzt gut 850 auf rund 900 wachsen, wie Aral-Chef, Achim Bothe, am 27. Juli mitgeteilt habe. Das 2014 gestartete Konzept werde bundesweit weiter ausgerollt.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: