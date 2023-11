Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,40 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 06.11.2023 6,40 Buy UBS Henri Patricot 31.10.2023 5,50 Underweight JP Morgan Christyan Malek 01.11.2023 5,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 31.10.2023 5,30 Hold Jefferies Giacomo Romeo 31.10.2023 5,25 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 02.11.2023

Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,513 EUR -1,02% (14.11.2023, 17:44)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

480,10 GBp -0,95% (14.11.2023, 17:29)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.11.2023/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,40 oder 5,25 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc hat am 31. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 31. Oktober zu entnehmen ist, habe der britische Ölkonzern im dritten Quartal wie viele Konkurrenten einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen, wenngleich auf hohem Niveau. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn habe im dritten Quartal mit 3,3 Milliarden Britischen Pfund (3,77 Mrd. Euro) deutlich über dem Wert des zweiten Jahresviertels gelegen, aber 60 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, wie das Management am 31. Oktober in London mitgeteilt habe. Experten hätten allerdings mit mehr als 4 Milliarden gerechnet, nach 2,6 Milliarden im zweiten Jahresviertel. Vor einem Jahr hätten Ölkonzerne an hohen Rohstoffpreisen infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine prächtig verdient. Nun aber habe das Gashandelsgeschäft belastet, so BP. Es habe eine höhere Öl- und Gasproduktion ein Stück weit aufgewogen. Derweil habe BP einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Pfund angekündigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für den Titel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 640 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe die Erwartungen deutlich verfehlt, habe Analyst Henri Patricot in einer ersten Reaktion am 31. Oktober geschrieben. Das gelte vor allem für die Produktion von Gas und CO2-armer Energie. In diesem Segment habe das operative Ergebnis (EBIT) die Konsensschätzung um 42 Prozent unterboten, belastet von einem schwachen Marketing und Handel.Die niedrigste Kursprognose für BP kommt dagegen von der Privatbank Berenberg, die das Kursziel für die Aktie von 525 Pence genannt und die Einstufung auf "hold" belassen hat. Der Öl- und Gaskonzern habe nach zwei starken Quartalen in einem schwachen dritten Quartal vor allem beim Handelsergebnis im Gasbereich enttäuscht, habe Analyst Henry Tarr in einer am 2. November vorliegenden Studie geschrieben. Dazu komme ein durchwachsener Ausblick auf das Schlussquartal. Tarr habe seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2023 gesenkt, die Prognosen für 2024 und 2025 wegen der Erwartung besserer Geschäfte aber angehoben. Der Analyst bleibe damit jedoch unter den Konsensprognosen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: