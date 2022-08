Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,40 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 05.08.2022 5,30 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 02.08.2022 5,25 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 02.08.2022 5,00 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 05.08.2022 5,00 Kaufen RBI B. Maurer, O. Galbur 02.08.2022 4,90 Buy UBS Henri Patricot 03.08.2022 4,72 Buy Deutsche Bank James Hubbard 03.08.2022 4,70 Neutral Credit Suisse Amy Wong 09.08.2022

Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,064 EUR +0,28% (16.08.2022, 17:40)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,071 EUR +0,88% (16.08.2022, 17:25)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

426,55 GBp +0,25% (16.08.2022, 17:26)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.08.2022/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,40 oder 4,70 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc hat am 2. August die Zahlen zum 2. Quartal 2022 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 2. August berichtete, wolle der britische Ölkonzern BP seine Anleger an den ölpreisbedingten Milliardengewinnen teilhaben lassen. Das neue Aktienrückkaufprogramm habe ein Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar, habe der Konzern am 2. August bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal in London mitgeteilt. Zudem solle eine Zwischendividende von über 6 US-Cent je Aktie ausgeschüttet werden, nachdem im Auftaktquartal 5,46 US-Cent gezahlt worden seien. Da hätten die Ölpreise zwar auch schon für hohe Gewinne gesorgt, allerdings habe es Belastungen durch eine abgeschriebene Beteiligung am russischen Rosneft-Konzern gegeben.Das bereinigte Nettoergebnis von BP sei in den Monaten April bis Juni auf 8,45 Milliarden Dollar gestiegen (8,23 Mrd. Euro) und damit deutlich höher ausgefallen, als Analysten im Schnitt erwartet hätten. Der Konzern bestätigte seine Investitionsprognose, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat den Titel nach Quartalszahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 530 GBp belassen. Der Ölkonzern habe dank der guten Umsetzung seiner Strategie die Erwartungen deutlich übertroffen und die Dividende angehoben, schrieb Analyst Christyan Malek am 2. August in einer ersten Reaktion.Dagegen stammt die niedrigste Kursprognose für BP von Jefferies. Das Analysehaus hat das Kursziel für das Papier von 400 auf 420 GBp angehoben, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einem am 9. August vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison im Ölsektor seine Erwartungen an die aktuellen Marktbedingungen an, die geprägt seien von knapper Öl- und Gasverfügbarkeit. Romeo rechne damit, dass auch die Aktionäre über Dividenden davon profitieren würden, allen voran bei Shell Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: