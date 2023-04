Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,00 Overweight Barclays Capital Joshua Stone 05.04.2023 7,10 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 04.04.2023 6,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 17.04.2023 6,30 Kaufen RBI Oleg Galbur 06.04.2023 6,30 Neutral Credit Suisse Amy Wong 05.04.2023 6,30 Buy UBS Henri Patricot 10.03.2023 5,90 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 23.02.2023 5,70 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 19.04.2023 5,51 Buy Deutsche Bank James Hubbard 30.03.2023 5,40 Hold Jefferies Giacomo Romeo 03.04.2023

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,947 EUR -0,55% (27.04.2023, 22:02)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

523,60 GBp -1,78% (27.04.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.04.2023/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,00 oder 5,40 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc wird am 2. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2023 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für den Titel vor der Berichtssaison im Ölsektor von 740 auf 710 Pence gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Michele della Vigna habe in einer am 4. April vorliegenden Studie generell starke Bilanzen der Sektorwerte und deren attraktive Barmittel-Renditen in schwankungsfreudigen Konjunkturzeiten gelobt. BP dürfte eine der branchenweit besten Aussichten bei neuen Öl- und Gasprojekten besitzen.Zurückhaltender ist dagegen die US-Bank J.P. Morgan, die eines der niedrigsten Kursziele nennt. Der dort zuständige Analyst, Christyan Malek, hat das Kursziel für BP von 585 auf 570 Pence gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Das erste Quartal dürfte für die Branche wohl insgesamt solide verlaufen sein, habe Malek in einer am 19. April vorliegenden Ölstudie geschrieben. Der Analyst sehe aber Gefahren für negative Gewinnrevisionen für das zweite Quartal und danach. Er habe unter anderem auf moderatere Gaspreise verwiesen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Börsenplätze BP-Aktie: