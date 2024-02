Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,00 Overweight Barclays Lydia Rainforth 04.01.2024 6,20 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 13.12.2023 6,10 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 08.01.2024 6,00 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 26.01.2024 6,00 Buy UBS Joshua Stone 26.01.2024 5,90 Buy Redburn Atlantic - 08.01.2024 5,50 Underweight JP Morgan Christyan Malek 17.01.2024 5,25 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 02.11.2023 5,20 Hold Jefferies Giacomo Romeo 17.01.2024

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,372 EUR -0,59% (02.02.2024, 17:52)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

458,70 GBp -1,49% (02.02.2024, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.02.2024/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,00 oder 5,20 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc wird am 6. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, billigt Barclays dem Titel das höchste Kursziel von 1.000 Pence zu. Die Einstufung für den Titel wurde auf "overweight" belassen. Die Öl- und Gaspreise seien seit Ende Oktober gesunken und spiegelten sowohl Angebots- als auch Nachfragesorgen trotz erheblicher geopolitischer Unsicherheit wider, habe Analystin Lydia Rainforth in einer am 4. Januar vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Der Ölpreis von fast 80 US-Dollar je Barrel sowie die immer noch über den historischen Durchschnittswerten liegenden Erdgaspreise und Raffineriemargen signalisierten jedoch, dass der starke Free-Cashflow-Trend im Jahr 2024 anhalten werde.Der größte Pessimist ist der Jefferies-Analyst, Giacomo Romeo, mit einem Kursziel, das bei einem bestätigten "hold"-Votum 520 Pence lautet. Romeo habe in einer am 17. Januar vorliegenden Studie die Entscheidung begrüßt, den bisherigen Interimschef Murray Auchincloss dauerhaft zum Konzernlenker zu berufen. Damit ende eine Periode der Unsicherheit. Auchincloss sei der beste unter den internen Kandidaten gewesen und bei Investoren respektiert. Zwar dürfte der Ölkonzern unter ihm die strategische Richtung generell beibehalten. Zu den bald anstehenden Jahreszahlen sei aber sehr wahrscheinlich mit größeren Änderungen unter anderem in Bezug auf die Kapitalverwendung und die Vertriebspolitik zu rechnen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Börsenplätze BP-Aktie: