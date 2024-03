Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,00 Overweight Barclays Lydia Rainforth 06.02.2024 6,00 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 27.02.2024 6,00 Buy UBS Joshua Stone 14.02.2024 5,50 Underweight JP Morgan Christyan Malek 20.02.2024 5,20 Hold Jefferies Giacomo Romeo 06.02.2024 5,10 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 22.02.2024

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,453 EUR +0,59% (01.03.2024, 16:06)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

468,2999 GBp +1,65% (01.03.2024, 15:52)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.03.2024/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,00 oder 5,10 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc hat am 6. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2023 veröffentlicht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von RBC: Die kanadische Bank hat die Einstufung für den Titel auf "outperform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Nach der unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Energiewerte in den vergangenen Monaten seien die Bewertungen nun attraktiver geworden, habe Analyst Biraj Borkhataria in einer am 27. Februar vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Abgesehen von den schwächeren globalen Gaspreisen, bleibe das Konjunkturumfeld ertragsfördernd. Zudem sollte die Kombination aus gesunden Bilanzen und robusten Ausschüttungen an die Aktionäre dazu beitragen, die Performance des Sektors 2024 zu beleben.Pessimistischer gibt sich dagegen die Privatbank Berenberg, die ihr Kursziel anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 525 auf 510 Pence gesenkt sowie ihre Einstufung auf "hold" belassen hat. Der britische Ölkonzern entwickele seine Strategie weiter, habe Analyst Henry Tarr in einer am 22. Februar vorliegenden Studie geschrieben. Dabei liege der Schwerpunkt stärker auf der Rendite für die Aktionäre und der Aufrechterhaltung der Barmittel-Generierung in den Bereichen Entdeckung sowie Förderung und weniger auf dem Schuldenabbau.Börsenplätze BP-Aktie: