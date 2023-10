Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 13.09.2023 6,60 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 06.10.2023 6,40 Buy UBS Henri Patricot 13.10.2023 6,15 Neutral JP Morgan Christyan Malek 20.10.2023 5,55 Buy HSBC Kim Fustier 09.08.2023 5,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 13.09.2023 5,30 Hold Jefferies Giacomo Romeo 04.10.2023 4,90 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 13.09.2023

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,073 EUR -0,51% (30.10.2023, 09:56)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

530,636 GBp +0,03% (30.10.2023, 09:45)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (30.10.2023/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,00 oder 4,90 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc wird am 31. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für den Titel auf 660 GBp angehoben (zuvor 650 GBp) und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Michele della Vigna sehe die Ölbranche dank des inzwischen deutlich gestiegenen Preisniveaus vor einer Phase steigender Gewinnerwartungen, wie er in einer am 6. Oktober vorliegenden Branchenstudie geschrieben habe. Dies sollte den Weg auch für höhere Ausschüttungen an die Investoren etwa durch Aktienrückkäufe freimachen. Der Experte habe seine Annahmen und Kursziele für die Sektorvertreter überarbeitet.Eine der niedrigsten Kursprognosen für BP kommt dagegen vom Analysehaus Jefferies: Der verantwortliche Analyst, Giacomo Romeo, hat das Kursziel 530 GBp genannt und die Einstufung auf "hold" belassen. Romeo habe seine Bewertungen für die europäischen Ölkonzerne an die Marktwerte angepasst und seine Ölpreisprognose für 2023 erhöht. Für das dritte Quartal rechne er für den Sektor mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 29 Prozent zum Vorquartal, habe der Experte in einer am 4. Oktober vorliegenden Studie geschrieben. BP, Repsol und Galp hätten dabei das größte Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den Konsensschätzungen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?