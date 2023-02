Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 14.02.2023 7,40 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 27.02.2023 6,60 - Morgan Stanley Martijn Rats 09.02.2023 6,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 27.02.2023 6,30 Buy UBS Henri Patricot 17.02.2023 5,90 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 23.02.2023 5,50 Hold Jefferies Laurence Alexander 17.02.2023

Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,316 EUR +1,20% (27.02.2023, 20:13)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

558,20 GBp +1,45% (27.02.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.02.2023/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,00 oder 5,50 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc hat am 7. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2022 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 7. Februar berichtete, habe BP im vergangenen Jahr wie alle großen Ölkonzerne dank der stark gestiegenen Preise für Gas und Öl operativ glänzend verdient. Da das britische Unternehmen den Wert der Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft habe abschreiben müssen, sei BP unter dem Strich allerdings ins Minus gerutscht. Dank des hohen Geldzuflusses aus dem operativen Geschäft wolle BP die Dividende erhöhen und habe den Rückkauf weiterer Aktien für 2,75 Milliarden Dollar angekündigt. Zudem wolle der Konzern die Investitionen für den Umbau des Konzerns deutlich ausweiten.Der operative Gewinn habe sich mehr als verdoppelt und sich auf knapp 28 Milliarden Dollar (rund 26 Mrd. Euro) belaufen. Von Bloomberg befragte Experten hätten allerdings noch etwas mehr erwartet. Der Umsatz habe um etwas mehr als die Hälfte auf 241 Milliarden Dollar zugelegt. Unter dem Strich habe ein Minus von 2,5 Milliarden Dollar n der Gewinn- und Verlustrechnung nach einem Überschuss von 7,6 Milliarden Dollar im Jahr 2021 gestanden. Der Verlust geht auf die Abschreibung auf Beteiligungen und immaterielle Güter von etwas mehr als 30 Milliarden Dollar zurück, wovon - wie bereits seit Anfang des Jahres bekannt - rund 24 Milliarden Dollar auf die Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft entfallen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Barclays: Die britische Investmentbank hat die Einstufung für den Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 1.000 Pence belassen. Nach dem weiter entwickelten Strategieplan des Öl- und Gaskonzerns sänken die Scope-3-Emissionen langsamer als nach dem vorherigen Plan, habe Analystin Lydia Rainforth in einer am 14. Februar vorliegenden Studie geschrieben. Da das Scope-1-Ziel jedoch unverändert bleibe, sehe sie die Nettoauswirkungen dennoch als positiv an. Unter Scope-1-Emissionen verstehe BP direkte Emissionen, die etwa bei der Öl- und Gasförderung und den Raffinerien entstünden. Für die Berechnung der so genannten Scope 3-Emissionen beziehe sich BP auf den Punkt der Produktion, wenn das Öl oder Gas aus dem Boden komme. Es seien also die Emissionen, die bei der angenommenen Verbrennung des geförderten Öls und Gases entstünden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: