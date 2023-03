XETRA-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

64,50 EUR -1,19% (06.03.2023, 12:43)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

64,31 EUR +0,08% (06.03.2023, 13:11)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Euronext Paris-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



Das französische Finanzinstitut BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) entstand im Jahr 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Es bietet universelle Leistungen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft weltweit an. Über ein dichtes Netz an Zweigstellen sowie Online-Banking vermarktet das Finanzinstitut zahlreiche Produkte aus dem Finanzierungs- und Anlagenbereich. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in die drei Bereiche: Corporate and Institutional Banking, Retail Banking und Investment Solutions. (06.03.2023/ac/a/a)



Der belgische Staat wolle sich von seinen Anteilen an der BNP Paribas trennen. Während der Finanzkrise vor rund 15 Jahren habe man das Geldhaus gestützt, nun wolle man sich zurückziehen. Die BNP Paribas-Aktie könnte dadurch auch mittelfristig unter Druck kommen. Es gebe allerdings auch Faktoren, die für steigende Kurse sprechen würden.Belgien habe Aktien der BNP Paribas im Wert von 2,17 Mrd. Euro bereits vergangene Woche verkauft und damit seinen Anteil an dem französischen Kreditinstitut, der während der Finanzkrise aufgebaut worden sei, um etwa ein Drittel reduziert. Die belgische staatliche Beteiligungsagentur SFPI habe mitgeteilt, dass sie nach einem beschleunigten Verkauf am letzten Dienstagabend 33 Mio. Aktien erfolgreich bei Investoren platziert habe.Die Bewertung mit einem KGV von 7 sei noch moderat, sehr attraktiv sei die Dividendenrendite von fast 7%. Spannend werde es zudem aus charttechnischer Sicht: Die BNP Paribas-Aktie pendele erneut um das Verlaufshoch vom Sommer 2019 auf Höhe von 64,80 Euro. Gelinge es, diese Hürde zu nehmen, käme danach bei rund 67 Euro das letzte Verlaufshoch von Anfang 2022 in Sicht.