Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

52,13 EUR +0,23% (09.12.2022, 11:29)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

52,11 EUR +0,21% (09.12.2022, 11:48)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Euronext Paris-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



Das französische Finanzinstitut BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) entstand im Jahr 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Es bietet universelle Leistungen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft weltweit an. Über ein dichtes Netz an Zweigstellen sowie Online-Banking vermarktet das Finanzinstitut zahlreiche Produkte aus dem Finanzierungs- und Anlagenbereich. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in die drei Bereiche: Corporate and Institutional Banking, Retail Banking und Investment Solutions. (09.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BNP Paribas S.A. (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) unter die Lupe.Es gebe erste Anzeichen, dass sich die Inflation auch in Europa abschwäche. Doch die Teuerung könnte im kommenden Jahr immer noch auf einem sehr hohen Niveau verharren. Damit zähle für Anleger weiterhin neben der Kursentwicklung die Ausschüttungspolitik der Unternehmen. 2022 könnten Aktionäre mit der Dividende bei einigen Werten die Inflation schlagen. Die Bewertung und die erwartete Geschäftsentwicklung sollten ebenfalls nicht aus dem Blickwinkel geraten.Europäische Blue Chips würden teilweise attraktive Dividendenrenditen aufweisen, die Anleger im kommenden Jahr nicht außeracht lassen sollten. Ein aussichtsreicher Titel sei die französische BNP Paribas. Das Geldhaus sei gut diversifiziert und damit relativ resilient gegenüber einer Konjunkturabkühlung. Ausreichend Vorsorge für mögliche Kreditausfälle sei getroffen worden.Die BNP Paribas könne durch den Verkauf des US-Geschäfts 2023 für vier Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. Das sollte dem Kurs Rückenwind geben. Da die Mindestvorgabe für das Eigenkapital sinke, sei auch mehr Raum für Dividendenzahlungen. Der Konsens rechne für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Rendite von mehr als acht Prozent. Auch für die kommenden Jahre würden die Experten von anhaltend hohen Ausschüttungen für die Aktionäre ausgehen.Die BNP Paribas-Aktie ist immer noch ein Kauf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp betrage 35,50 Euro. (Analyse vom 09.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link