Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

47,94 EUR -0,53% (02.11.2022, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

47,88 EUR +0,08% (02.11.2022, 17:35)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Euronext Paris-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



Das französische Finanzinstitut BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) entstand im Jahr 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Es bietet universelle Leistungen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft weltweit an. Über ein dichtes Netz an Zweigstellen sowie Online-Banking vermarktet das Finanzinstitut zahlreiche Produkte aus dem Finanzierungs- und Anlagenbereich. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in die drei Bereiche: Corporate and Institutional Banking, Retail Banking und Investment Solutions. (03.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BNP Paribas S.A. (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BNP Paribas habe mit ihren Zahlen zum dritten Quartal einen Gewinnsprung vermeldet. Das französische Finanzinstitut habe positiv überrascht, was auch an den höheren Zinsen gelegen habe. Die Geschäftsstrategie gehe einmal mehr auf. Anleger würden von einer satten Dividendenrendite profitieren und die Aktie sei noch immer günstig zu haben.Die Erträge der BNP Paribas hätten um 8 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro zugelegt und damit die Erwartungen der Branchenexperten (12,0 Milliarden Euro) übertroffen. Zwar habe die Bank mit 947 Millionen Euro ein Drittel mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurückgelegt. Die gestiegenen Zinseinnahmen hätten dies aber mehr als wettgemacht.Der deutliche Anstieg der Zinsen habe der BNP Paribas im dritten Quartal ein überraschendes Gewinnplus beschert. Mit 2,76 Milliarden Euro habe der Überschuss gut 10 Prozent höher als ein Jahr zuvor gelegen, wie das Institut am Donnerstag in Paris mitgeteilt habe. Damit habe BNP die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen, die mit einer Stagnation gerechnet hätten (2,47 Milliarden Euro). Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg.Der Nettozinsertrag der in Paris ansässigen Bank sei im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent gestiegen und der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren habe um 25 Prozent zugelegt und habe damit knapp über dem Durchschnitt der größten Wall Street-Unternehmen gelegen. Der Aktienhandel, der in den letzten Jahren im Fokus von CEO Jean-Laurent Bonnafe gestanden habe, habe sich gut behaupten können. Die meisten Konkurrenten hätten dagegen Rückgänge in diesem Segment zu verzeichnen gehabt.Seine jüngsten Geschäfte - die Übernahme von Hedgefonds-Kunden der Deutschen Bank und der Credit Suisse - hätten sich im dritten Quartal ausgezahlt, als die Aktienhändler von BNP einen Ertragszuwachs von 3,3 Prozent erzielt hätten, während die größten Wall Street-Banken im Durchschnitt einen Rückgang von 13 Prozent verzeichnet hätten.Die Aktie sei mit einem für 2023 geschätzten KGV von unter 7 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,5 günstig bewertet. Verlockend für Anleger sei zudem die Dividendenrendite, die für das Geschäftsjahr 2022 bei 8,5 Prozent erwartet werde. Die kommenden Jahre sollten ähnlich hohe Ausschüttungen bringen.Interessierte können weiterhin zugreifen und belassen den Stopp bei 35,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur BNP Paribas-Aktie. (Analyse vom 03.11.2022)