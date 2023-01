XETRA-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

58,82 EUR -0,20% (06.01.2023, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

59,11 EUR +0,85% (06.01.2023, 17:38)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Euronext Paris-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



Das französische Finanzinstitut BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) entstand im Jahr 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Es bietet universelle Leistungen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft weltweit an. Über ein dichtes Netz an Zweigstellen sowie Online-Banking vermarktet das Finanzinstitut zahlreiche Produkte aus dem Finanzierungs- und Anlagenbereich. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in die drei Bereiche: Corporate and Institutional Banking, Retail Banking und Investment Solutions. (07.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BNP Paribas S.A. (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) unter die Lupe.Nachdem das vergangene Jahr an der Börse für Anleger oftmals mit einem Verlust geendet habe, präsentiere sich 2023 bis jetzt deutlich freundlicher. Zu den Sektoren, die in den ersten Tagen des neuen Jahres besonders gefragt gewesen seien, gehöre die europäische Bankenbranche. Stark zulegen können habe auch BNP Paribas, die mit fast zweistelligen Kurszuwächsen einer der besten Branchenwerte im EURO STOXX Banks gewesen sei.Alleine in den ersten Handelstagen des neuen Jahres habe die BNP Paribas-Aktie kräftig aufgedreht und stärker als der Branchenindex zugelegt. Sie sei mit einem 2023er-KGV von 8 auf Höhe des Sektors bewertet und nicht zu teuer. Attraktiv sei zudem die für das Geschäftsjahr 2022 erwartete Dividendenrendite von aktuell 7,1%. Die Peers sollten im Schnitt 5,5% abwerfen.Der kräftige Ausbruch seit Jahresbeginn habe die Notierung in die Kurslücke bei 57,50/59,00 Euro vom 23. Februar geführt. Gelinge es das Gap zu schließen, wäre das ein bullisches Signal. Nach der starken Aufwärtsbewegung zuletzt wäre allerdings auch eine Korrektur denkbar. Das Ausbruchsniveau vom Jahreswechsel liege bei 54,45 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: