Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

49,89 EUR +2,88% (12.09.2022, 10:36)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

49,74 EUR +2,18% (12.09.2022, 12:00)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Euronext Paris-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



Das französische Finanzinstitut BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) entstand im Jahr 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Es bietet universelle Leistungen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft weltweit an. Über ein dichtes Netz an Zweigstellen sowie Online-Banking vermarktet das Finanzinstitut zahlreiche Produkte aus dem Finanzierungs- und Anlagenbereich. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in die drei Bereiche: Corporate and Institutional Banking, Retail Banking und Investment Solutions. (12.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BNP Paribas S.A. (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bankaktien befänden sich seit vergangener Woche im Aufwind und hätten den Markt outperformt. Der Grund sei die kräftige Leitzinserhöhung der EZB. Doch neben starken Kursgewinnen würden einige Titel aus der Branche noch mit anderen Faktoren locken. Ein aussichtsreicher Wert sei die französische BNP Paribas.In Zeiten hoher Inflation würden für viele Anleger Dividenden wieder interessanter. In der europäischen Bankenbranche sei die BNP Paribas ein verlässlicher Zahler. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte der Konsens eine Rendite von rund 7,7 Prozent. Nach 7,6 Prozent für 2023 sollten es im folgenden Geschäftsjahr bereits rund 9 Prozent sein.Abgesehen von einer attraktiven Dividendenrendite habe die Aktie zuletzt auch charttechnisch aufgeholt. Der seit Februar intakte Abwärtstrend sei im August gebrochen worden, das Niveau von 50,65 Euro habe jedoch nicht gehalten werden können. Nun nehme der Kurs die Marke erneut in den Fokus. Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch, wäre das als Kaufsignal zu werten.Spekulativ orientierte Anleger können zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur BNP Paribas-Aktie. Ein Stopp bei 35,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 12.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link