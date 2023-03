Wien (www.aktiencheck.de) - Einer anonymen Quelle zufolge übernehme Foxconn (ISIN: KYG3R83K1037, WKN: A2DT6V, Ticker-Symbol: 0FJ) in Zukunft die Produktion der AirPods von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (+0,3%) und plane dafür in Indien eine Fabrik im Wert von USD 200 Mio. zu errichten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (-0,95%) habe gestern das bereits vorab präsentierte Zahlenwerk zum abgelaufenen Geschäftsjahr bestätigt. Für 2023 zeige man sich vorsichtig optimistisch und erwarte eine operative Marge zwischen 8 und 10% bei leicht höherem Absatz.



Mit -0,95% seien die Abschläge bei BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) im Vergleich zu anderen Finanztiteln relativ gering ausgefallen. Der Geschäftsführer Larry Fink habe sich im Angesicht der aktuellen Zustände durchaus besorgt gezeigt und seine Bedenken am Mittwoch in einem Brief an die Aktionäre geäußert. (16.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Apple



mehr >