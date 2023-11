Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

96,22 EUR +0,14% (30.11.2023, 13:08)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

96,02 EUR -0,05% (30.11.2023, 12:54)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (30.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.JP Morgan habe BMW von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 110 Euro angehoben. Eine gut ausbalancierte Strategie zur Sicherung der Gewinne und Marktanteile habe Analyst Jose Asumendi für die Hochstufung ins Feld geführt. Und trotz höherer Kaufanreize in China beschleunige sich dort das Wachstum, habe es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geheißen. Der Produktzyklus sei vermutlich der günstigste der vergangenen zehn Jahre.Goldman Sachs sehe sogar noch etwas mehr Potenzial - das Kursziel der US-Investmentbank liege bei 119 Euro, die Einstufung laute allerdings auf "neutral". Die Chancen stünden gut, dass nach einem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm von General Motors (GM) ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) auch Europas große Automobilhersteller weitere solche Programme auflegen würden, habe Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Das Volumen der von GM in Aussicht gestellten Rückkäufe sei erheblich größer als diejenigen von Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ), BMW und Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ) - die alle drei auf hohen Nett-Cash-Positionen säßen. Anleger könnten die Aktienrückkäufe von GM nun als "Benchmark" für die Branche betrachten.Interessante News habe es derweil aus China gegeben. BMW und Mercedes-Benz möchten dort ein gemeinsames Schnellladenetz für E-Autos aufbauen und betreiben. Die ersten Stationen sollten nächstes Jahr eröffnet werden. In drei Jahren sollten mindestens 1.000 Stationen mit 7.000 Ladepunkten in Betrieb sein, hätten die Autobauer am Donnerstag mitgeteilt. Das Ladenetz des Gemeinschaftsunternehmens von BMW und Mercedes-Benz werde allen Fahrzeugmarken zur Verfügung stehen. Kunden der eigenen Marken könnten aber Ladepunkte vorab reservieren und einfacher abrechnen.Die Aktien der deutschen Autobauer hätten in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck gestanden, sie hätten sich zuletzt aber stabilisieren können. "Der Aktionär" sehe Mercedes-Benz und BMW gut aufgestellt. Mercedes habe eine klare Strategie und im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Auto-Herstellern eine hohe Marge. BMW würde von einem Regierungswechsel wohl überproportional profitieren. Der Münchner Autobauer sei derzeit der einzige, der sich offen dazu bekenne, neben Wasserstoff- und Elektromotoren auch Verbrennungsmotoren noch weiter zu entwickeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: