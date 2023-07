Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (05.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BMW habe im laufenden Jahr die Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen. Das Papier komme auf ein Plus von rund 30 Prozent. Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) liege 17,5 Prozent vorne, VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) lediglich 10 Prozent. Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank traue der BMW-Aktie noch weiteres Potenzial zu.BMW liege gut im Rennen. Mit seinen Elektroautos treffe der Autobauer den Nerv der Zeit. Der Anteil der Stromer am Gesamtabsatz betrage derzeit rund 10 Prozent. 2024 solle der Anteil auf 20 Prozent klettern. Bis 2026 sollten die Stromer dann 30 Prozent zum Umsatz beitragen."Mit unserem starken BEV-Wachstum lassen wir die etablierten Wettbewerber klar hinter uns und auch viele reine BEV-Hersteller aus den USA und Asien, die neu im Markt sind", habe sich BMW-Chef Oliver Zipse zuletzt selbstbewusst gegeben.Der nächste Quartalsbericht werde die weitere Richtung zeigen. Optimistisch bleibe Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa. Er habe das Kursziel für BMW von 120 auf 130 Euro angehoben. Die Anlagestory erscheine voll intakt, habe Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Management vor dem Quartalsbericht geschrieben. Rokossa rechne mit ordentlichen Ergebnissen, wenn auch einer etwas tieferen Marge im Autogescäft. BMW bleibe sein Topfavorit.Einziges Manko: Die Markteinführung der neuen Modellreihe im wichtigsten Automarkt der Welt China werde wohl erst im Jahr 2026 erfolgen.BMW sei im Plan. Der Aufwärtstrend sei intakt. Vielleicht müsse man im Nachhinein zugeben, dass die Skepsis gegenüber der Strategie von BMW-Chef Oliver Zipse in der Vergangenheit doch etwas zu groß gewesen sei. Zipse habe von Anfang an deutlich gemacht, sowohl auf die Entwicklung von Elektroautos, als auch Wasserstoffantrieb und weiter auf den Verbrenner zu setzen. Spannend werde der Roll-out der Neuen Klasse.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BMW-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link