Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (24.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW sei das neunte Jahr in Folge größter Autoexporteur der USA - zumindest dem Wert nach. Das Werk in Spartanburg in South Carolina habe im vergangenen Jahr 416.000 SUV-Modelle gebaut und 227.000 Fahrzeuge im Wert von 9,6 Mrd. USD exportiert, habe der bayerische Konzern am Dienstag mitgeteilt. Die meisten davon seien nach Deutschland (15,5%), China (13,5%) und Südkorea (12,8%) gegangen.Bis 2030 wolle BMW in den USA mindestens sechs vollelektrische Modelle bauen. Zur Vorbereitung investiere der Konzern 1,7 Mrd. USD in das Werk und eine Hochvoltbatterie-Montage. Spartanburg habe eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 450.000 Fahrzeugen und beschäftige mehr als 11.000 Mitarbeiter.Auch was das wichtige Thema Software betreffe, habe es Mitte der Woche Nachrichten von BMW gegeben. Die Münchner wollten zusammen mit großen IT-Konzernen Hardware und Software verbinden. BMW achte allerdings darauf, die Hoheit über die Daten zu wahren und die Systeme selbst verknüpfen zu können, um nicht von einzelnen Partnern abhängig zu werden.2025 wolle BMW eine neue, auf Elektroantriebe ausgerichtete und softwaredefinierte Fahrzeuggeneration auf den Markt bringen: die sogenannte Neue Klasse. Einen Ausblick habe der Autobauer mit dem Visionsfahrzeug BMW i Vision Dee ("Digital Emotional Experience") gegeben."Der Aktionär" sehe BMW grundsätzlich gut positioniert. Der Ausblick inklusive das Konzeptfahrzeug i Vision Dee würden Lust auf mehr machen. Der Favorit im Automobil-Sektor bleibe allerdings die Porsche AG-Aktie, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2023)