Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Geschäfte mit teuren Modellen und die Mehrheitsübernahme des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance Automotive (BBA) hätten den Autobauer BMW im dritten Quartal angetrieben. Der Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 )-Rivale habe laut einer Mitteilung vom Donnerstag vor Zinsen und Steuern mit knapp 3,7 Milliarden Euro fast 28 Prozent mehr als vor einem Jahr verdient.In der Autosparte sei das operative Ergebnis um fast 64 Prozent auf 2,87 Milliarden Euro nach oben geschnellt. Die von Investoren besonders beachtete operative Marge in dem Segment habe 8,9 Prozent nach 7,8 Prozent vor einem Jahr erreicht. Für 2022 stünden hier weiterhin 7 bis 9 Prozent im Plan. Insgesamt habe BMW im dritten Quartal besser abgeschnitten, als von Analysten erwartet.Der Konzernumsatz habe im dritten Jahresviertel um gut 35 Prozent auf 37,2 Milliarden Euro zugelegt. Unter dem Strich habe der DAX -Konzern einen Überschuss von 3,18 Milliarden Euro erzielt, nach 2,58 Milliarden vor einem Jahr. Die im Sommer leicht gesenkte Absatzprognose habe BMW ebenfalls bestätigt. So würden die Münchener 2022 mit einem Autoabsatz "leicht unter" dem Vorjahresniveau von 2,5 Millionen Autos rechnen. Dabei sei aber auch betont worden, dass hohe Inflationsraten und steigende Zinssätze, die Rahmenbedingungen für die Verbraucher verschlechtern würden, sich in den kommenden Monaten auf das Konsumverhalten auswirken würden.Die Aktie von BMW reagiere am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Minus von 0,6 Prozent auf 79,34 Euro. Belastend würden auch die Erwartungen der gesamten Branche wirken. Die deutschen Autohersteller und ihre Zulieferer würden angesichts sinkender Nachfrage pessimistisch auf die kommenden Monate blicken. Die Geschäftserwartungen der Autobranche hätten sich innerhalb eines Monats deutlich verschlechtert, wie das Münchner ifo Institut am Donnerstag mitgeteilt habe. Der entsprechende Index sei von September auf Oktober von minus 6,3 auf minus 35,3 Punkte gesunken. "Die Sorge um eine ausfallende Nachfrage trifft nun auch die Autohersteller und ihre Zulieferer", habe Oliver Falck, Leiter des Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, erklärt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: