Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

74,20 EUR +2,20% (15.07.2022, 14:52)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

73,94 EUR +2,38% (15.07.2022, 14:45)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (15.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW prüfe die Serienproduktion von Wasserstoffautos. Das habe der Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse dem "Handelsblatt" gesagt. Ab 2025 solle zudem eine "neue Klasse" von Elektroautos mit besseren und billigeren Batterien auf den Markt kommen. Zipse wolle damit den DAX-Konzern fit für die Zukunft machen."Zum Start planen wir eine kompakte Limousine im 3er-Segment und ein entsprechendes sportliches SUV", so der Manager zum "Handelsblatt". BMW arbeite demnach auch an der Entwicklung von Wasserstoffantrieben für diese neue Fahrzeuggeneration. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der neuen Klasse perspektivisch auch die Brennstoffzelle im Serieneinsatz sehen werden", habe Zipse gesagt. "Wasserstoff als Energieträger wird in vielen Weltregionen eine wichtige Rolle spielen."Spannend dürfte werden, woher BMW das Herzstück des geplanten Wasserstoff-Autos, die Brennstoffzelle, beziehen werde. So sei der Autobauer unter anderem Teil des Projekts "Autostack Industrie", dem auch der schwedische Brennstoffzellen-Spezialist PowerCell angehöre. Gleiches gelte für die Hochdruckbehälter, in denen der Wasserstoff gespeichert werde. Hier arbeite BMW u.a. mit Bosch und Hexagon Purus im Rahmen des Projekts "FlatHyStor" zusammen.BMW glaube weiter an die Brennstoffzelle im Automobil-Bereich, wolle aber auch bei den elektrifizierten Modellen mit reinem Batterieantrieb Gas geben. Im freundlichen Gesamtmarkt könne die BMW-Aktie knapp drei Prozent zulegen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: