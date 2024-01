Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (24.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchener Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.In einem insgesamt freundlichen Marktumfeld würden am Mittwoch auch die deutschen Autoaktien zulegen. Während bei VW noch die positiven News vom Dienstag beflügeln würden, profitiere BMW von zwei Branchenstudien. In beiden sei BMW gut weggekommen und die Kursziele würden noch ordentlich Luft nach oben versprechen.Unter anderem habe Redburn Atlantic die Coverage von BMW aufgenommen. Redburn-Analyst Adrian Yanoshik gebe sich in einer am Mittwoch erschienenen Studie vorsichtig bezüglich der Aussichten für die Branche. Der Support für die Margen schwinde, da die robuste Verbrauchernachfrage nachlasse und das Unterangebot an Fahrzeugen langsam schwinde, so der Experte.BMW gehöre neben Stellantis dabei aber zu den Favoriten von Yanoshik. Die Plattformflexibilität von BMW sollte helfen, Nachfrageschwächen auszugleichen. Von der 2025 erscheinenden Elektroplattform "Neue Klasse" erwarte der Experte, dass sie zu den besten der Branche zählen werde. Redburn habe die BMW-Aktie mit einem "Buy"-Votum und einem Kursziel von 120 Euro gestartet.Auch Bernstein habe sich am Mittwoch vorsichtig optimistisch zu den Aussichten der europäischen Autobauer geäußert und habe das "Outperform"-Rating sowie das Kursziel von 110 Euro bestätigt. Für die EU-Autohersteller gebe es in Q1 leicht ermutigende Daten im europäischen Geschäft und Anzeichen einer möglicherweise durchschrittenen Talsohle in den USA, während China eine Herausforderung bleibe, habe Analyst Daniel Roeska erklärt. Jedoch gehe er davon aus, dass der Automobilmarkt eher noch weiter schwächle, bevor er sich erholen werde.Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: