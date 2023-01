XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

91,53 EUR +1,73% (23.01.2023, 17:35)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (23.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Zu lange Ladezeiten, zu geringe Reichweite, zu geringe Lebensdauer: Das alles seien Punkte, die Kritiker von Elektroautos immer wieder anführen würden. Doch an Lösungen arbeite die Auto- und Batterieindustrie mit Hochdruck. Ein vielversprechendes Projekt seien dabei Feststoffbatterien. Bei diesen gehe BMW nun in die Offensive.In seinem Batteriezentrum in Parsdorf wolle BMW eine neue Produktionslinie für Festkörperzellen aufbauen. Eine Forschungs- und Entwicklungslizenz der Partnerfirma Solid Power ermögliche den Aufbau einer eigenen Pilotanlage. Sie werde "das gemeinsame Ziel, diese vielversprechende Zelltechnologie auf den Markt zu bringen, beschleunigen", so der Autobauer am Freitag. Ein BMW-Versuchsfahrzeug damit sei noch vor 2025 geplant.BMW sehe in der Feststoffzelle erhebliches Zukunftspotential und arbeite intensiv an der Entwicklung, habe Vorstand Frank Weber gesagt. Zuvor stehe bei BMW aber noch die nächste Generation an klassischen Lithium-Ionen-Batterien bevor. Diese sollten in der "Neuen Klasse" ab 2025 zum Einsatz kommen und laut BMW-CEO Oliver Zipse dank der neu entwickelten zylindrischen Zellen Maßstäbe in Sachen Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Preisgestaltung setzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:91,69 EUR +1,24% (23.01.2023, 21:07)