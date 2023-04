Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.04.2023/ac/a/d)



Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ), Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) oder auch klassische E-Autobauer wie Tesla ( ISIN US88160R1014 WKN A1CX3T ) und BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) würden im Zuge der sich verschärfenden Nachfrage nach Batterierohstoffen zunehmend auf Investitionen in Minen setzen. Bei BMW habe man sich kürzlich gegen dieses Vorgehen ausgesprochen und beschreite damit abermals einen Sonderweg unter den Autobauern.Finanzchef Nicolas Peter habe am Freitag in einem Interview verkündet, dass der Autobauer nicht glaube, dass Investitionen in Minen der wichtige Weg seien, um sich wichtige Batteriematerialien zu sichern. Dagegen sehe der Konzern es als wichtiger an, Rohstoffe aus Autos und anderen Produkten zurückzugewinnen. Zudem solle ein neues Batteriedesign, an dem der Konzern aktuell arbeite, zu Kosteneinsparungen beitragen.Zudem wolle BMW anders als die Konkurrenz, die immer tiefer in die Lieferketten einsteige, weniger auf eigene Kapazitäten als auf Kooperationen setzen. So verfüge der Konzern zwar über ein eigenes Batterieforschungszentrum, überlasse die Entwicklung in großem Maßstab sowie die Produktion jedoch Partnern wie etwa CATL. Ähnlich sei der Plan auch bei recycelten Batteriematerialien, wo BMW keine Notwendigkeit sehe, selbst große Anlagen zum Recycling von Zellen zu entwickeln. Stattdessen möchten die Münchner Partner zu Investitionen bewegen, indem sie die Nachfrage durch das Absatzwachstum ihrer Elektroautos nachweisen würden.Damit schwimme BMW abermals gegen den Strom: Während viele Konkurrenten schon konkrete Daten für den Abschied vom Verbrennungsmotor genannt hätten, halte BMW, trotz Fokus auf die Elektrifizierung, weiter an diesem fest. Darüber hinaus beschäftige sich der Konzern als einziger der großen deutschen Autobauer mit der Entwicklung von wasserstoffgetriebenen PKWs.