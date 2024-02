Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

106,96 EUR +1,81% (23.02.2024, 16:55)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

107,26 EUR +2,07% (23.02.2024, 16:40)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (23.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BMW-Aktie habe am Donnerstag wegen einer großen Rückrufaktion in den USA einen Großteil der Tagesgewinne wieder abgeben müssen. Am heutigen Freitag liefere der Kurs ein beachtliches Comeback und überwinde dabei einen wichtigen Widerstand. So gehe es nun weiter.BMW müsse knapp 80.000 Autos der Marken BMW und Rolls-Royce wegen Problemen mit den Bremsen zurückrufen. Bei einigen Fahrzeugen des Baujahrs 2023 funktioniere der Bremsassistent nicht wie vorgesehen, auch das ABS könne ausfallen. Aufgrund dieser Nachricht sei die BMW-Aktie am Donnerstag von einem Tagesgewinn von rund zwei Prozent auf ein Plus von 0,75 Prozent abgerutscht.Am heutigen Freitag zeige sich der Kurs jedoch wieder von seiner besseren Seite und lege um rund zwei Prozent zu. Damit sei der BMW-Aktie auch der Sprung über das Dezember-Hoch bei 105,14 Euro gelungen.Das nächste Kursziel sei nun das Hoch vom 31. Juli 2023 bei 111,76 Euro. Danach könnte die Aktie das Jahreshoch 2023 bei 113,46 Euro ins Visier nehmen.Investierte Anleger halten weiter an dem Papier fest oder kaufen nach, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur BMW-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: