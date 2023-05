Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (31.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der internationale Umweltforschungsverbund ICCT attestiere BMW und Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) große Fortschritte beim Umstieg von Verbrenner- auf Elektromotoren. Die deutschen Autobauer seien in der Gesamtbewertung der drei Kategorien Marktdominanz, technologische Leistung und strategische Vision auf dem dritten und vierten Platz gelandet.Dies gehe aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht "Global Automaker Rating 2022" hervor. Bei dem Ranking habe die Organisation mit Hauptsitz in Washington anhand zehn eigens erstellter Kriterien bewertet, wie erfolgreich die 20 weltweit größten Automobilhersteller bei dem Übergang zu abgasfreien Fahrzeugen seien.Der Bericht stütze sich laut ICCT unter anderem auf eine Datenbank zu den Verkäufen von Elektroautos und deren wichtigsten Spezifikationen der Märkte in China, den USA, der Europäische Union, Japan, Indien und der Republik Korea im Jahr 2022. Auf die 20 Hersteller seien 89 Prozent des Umsatzes in diesen sechs Märkten und 65 Prozent des weltweiten Umsatzes entfallen, wie es geheißen habe.BMW sei in der Gesamtwertung mit 56 von 100 Punkten als bester europäischer Konzern auf dem dritten Platz gelandet. Kurz danach sei VW mit 53 Punkten auf dem vierten Platz gefolgt. Spitzenreiter sei mit einem deutlichen Vorsprung der Elektroautobauer Tesla mit 83 Punkten geworden, dahinter gelandet sei der chinesische Autohersteller BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) mit 73 Punkten. Weit hinter seinen Wettbewerbern habe dagegen der japanische Konzern Toyota ( ISIN JP3633400001 WKN 853510 ) mit 30 Punkten auf dem 15. Platz gelegen, Schlusslicht sei Suzuki ( ISIN JP3397200001 WKN 857310 ) geworden.Auch die Aktie von BMW befinde sich auf dem Vormarsch. Viele Anleger würden sich auf den Roll-Out der sogenannten Neuen Klasse von BMW im Jahr 2025 freuen. Durch das neue Bordnetz würden diese energieeffizienter arbeiten, könnten 20 Prozent schneller laden und würden aller Voraussicht nach Batterien an Bord haben, die 50 Prozent billiger seien als die aktuellen Versionen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.