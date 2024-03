Die BMW-Aktie rücke nah an ihr Allzeithoch von etwas über 120 Euro aus dem Jahr 2015 heran. Dabei stelle der Höchststand aus dem Vorjahr bei 113 Euro eine letzte Hürde dar. Die Aktie habe seit ihrem Jahrestief von 92 Euro einen Anstieg von über 20 Prozent verzeichnet und notiere derzeit bei 110 Euro. Dies deute auf einen Test hin.



Bei einem Abpraller oder Fehlausbruch wären zahlreiche Unterstützungen vorhanden: Das Ausbruchsniveau vom Dezember bei 105 Euro, die 50-Wochen-Linie bei 99 Euro und das Jahrestief bei 92 Euro, so Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro. (Analyse vom 18.03.2024)



London (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von eToro:Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro, nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW habe bis 2026 das ehrgeizige Ziel, ein Drittel seines Umsatzes durch den Verkauf von Elektroautos zu erzielen. Jedoch werde dieses Vorhaben durch den Handelsstreit zwischen der EU und China bedroht, da China als wichtigster Absatzmarkt gelte.Für das vierte Quartal (Zahlen am 21. März) werde ein Gewinn je Aktie von 4,09 Euro erwartet, was im Vergleich zum Vorjahresquartal eine Steigerung darstellen würde. Dennoch lasse dies darauf schließen, dass das Gewinnwachstum bereits zum dritten Mal in Folge abflache. Beim Umsatz werde ein neuer Rekord von 41,11 Milliarden Euro vorhergesagt - Anleger seien gespannt, ob die Erwartungen zum siebten Mal übertroffen würden. Vor einem Jahrzehnt seien die Einnahmen nicht einmal halb so hoch gewesen.Die Herausforderungen für etablierte Automarken seien vielfältig: Während die kurzfristige Nachfrage nach Elektroautos einbreche, nehme die Konkurrenz durch Newcomer wie Tesla und BYD massiv zu. Dies verdeutliche, dass der Übergang zur Elektromobilität kein geradliniger Weg sei, sondern mit Höhen und Tiefen verbunden sei.Ein entscheidender Faktor, der die Akzeptanz beeinflusse, seien die Preise. Noch stünden Elektroautos im Schatten ihrer Hybrid-Pendants, deren Anteil in Deutschland derzeit doppelt so hoch sei. Doch es bestehe Hoffnung: Die aktuelle Situation könnte lediglich eine vorübergehende Delle sein.EU-Richtlinien würden den Rahmen für die zukünftige Entwicklung setzen. Wie bei jeder neuen Technologie werde auch hier die Akzeptanz mit der Zeit zunehmen. Zinssenkungen in Europa und den USA würden Elektroautos erschwinglicher machen und den Markt ankurbeln.BMW habe sich ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2026 ein Drittel des Umsatzes durch den Verkauf von Elektroautos zu erzielen - mehr als eine Verdoppelung des aktuellen Anteils von 15 Prozent. Dieser Plan beinhalte auch den Verkauf von einer halben Million Elektrofahrzeugen im Jahr 2024.China spiele eine absolut entscheidende Rolle für die Verwirklichung dieser Ziele. Für BMW sei China der wichtigste Absatzmarkt, wobei der Anteil am Gesamtumsatz rund 30 Prozent ausmache. Doch die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit zwischen der EU und China würden ernste Bedenken aufwerfen.Die EU beschuldige China der Verzerrung des Wettbewerbs durch unzulässige Subventionen, was den Preiskampf im Markt für Elektroautos weiter angeheizt habe. Als Reaktion erwäge die EU die Einführung von Strafzöllen ab Juli, die auch rückwirkend angewendet werden sollten. Diese Maßnahme würde den Preisvorteil chinesischer Hersteller verringern und BMW auf dem europäischen Markt stärken.Dennoch berge eine Eskalation einige Risiken für westliche Autobauer. China könnte mit Gegenmaßnahmen reagieren und den Marktzugang für ausländische Hersteller erschweren. Eine Verhärtung der Fronten würde BMW stark ausbremsen und die Erreichung seiner Ziele gefährden.Die Aktie halte sich auf hohem Niveau, was signalisiere, dass Anleger aktuell eher in eine abwartende Position verharren würden. Die Vorsicht der Anleger sei vor allem auf die bevorstehende Veröffentlichung der Geschäftszahlen zurückzuführen, da diese oft einen neuen Impuls liefern würden.