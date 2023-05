ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.05.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BMW: Weiterhin am Steigen - ChartanalyseDie BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) befindet sich in einem monatelangen Aufwärtstrend und verläuft dabei solide über dem 10er-, 50er- und 200er-EMA sowie über der Ichimoku-Wolke. Und deutet damit auf verschiedenen Zeitebenen weiter steigende Kurse an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Das bisherige Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung sei bei 104,48 EUR erreicht worden, seitdem befinde sich das Papier in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend.Die BMW-Aktie sei am Vortag mit einer bärischen Tageskerze direkt im Bereich des 10er-EMA aus dem Handel gegangen und bewege sich seit mehreren Handelstagen seitwärts. Solange der 50er-EMA im Tageschart nicht nachhaltig unterschritten werde, sei mittelfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dabei das Verlaufshoch bei 104,48 EUR, welches dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden sollte. Eintrüben würde sich die Lage hingegen bei einem Kursrutsch unter den 50er-EMA sowie unter die Ichimoku-Wolke. (Analyse vom 03.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:101,38 EUR +0,54% (03.05.2023, 08:53)XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:100,58 EUR -0,85% (02.05.2023, 17:37)