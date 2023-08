XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (02.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der bayerische Premium-Hersteller habe am Dienstag nach einem guten Lauf im ersten Halbjahr seine Prognosen für den Autoverkauf und die operative Ergebnismarge im Kerngeschäft erhöht. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern im Automobilbau erwarte das Management um Chef Oliver Zipse nun im laufenden Jahr bei 9 bis 10,5%, wie der Konzern mitgeteilt habe. BMW habe bislang bei der am Aktienmarkt stark beachteten Kennziffer 8 bis 10% in Aussicht gestellt und dabei bereits den oberen Bereich der Spanne ins Auge gefasst. Und dennoch sei die Aktie am Dienstag in die Knie gegangen. Grund: Beim Ausblick für den Barmittelzufluss sei BMW vorsichtiger geworden, weil die Münchener voraussichtlich dieses Jahr mehr Kapital für Investitionen in Elektroantriebe sowie wegen wackliger Lieferketten benötigen würden. Investoren seien beim Barmittelzufluss, dem sogenannten Free Cashflow, besonders empfindlich, weil weniger Geld in der Kasse auch weniger Dividende bedeuten könne. Bei den Anlegern habe auch kaum für bessere Stimmung gesorgt, dass BMW bei den geplanten Auslieferungen 2024 nun etwas mehr veranschlage als bisher.Zwar habe BMW die Prognosen nach oben revidiert, jedoch seien im Rahmen der Zahlen für das zweite Quartal einige Kritikpunkte zu finden gewesen. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn die Konkurrenz wie Volkswagen und Mercedes-Benz deutlich hinter sich gelassen habe, sei eine Korrektur im Rahmen des Aufwärtstrends nur gesund. Eine Bodenbildung sollte zwischen 95 und 100 Euro erfolgen.BMW sei lange unterschätzt worden. CEO Oliver Zipse habe für seine Strategie lange Kritik einstecken müssen. Zipse sei nicht bereit gewesen, sich voll und ganz für die Elektrifizierung des Portfolios auszusprechen. Das sollte dem Konzern nun langfristig guttun.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:103,38 EUR -1,71% (02.08.2023, 11:02)