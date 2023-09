Börsenplätze BMW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Vorzugsaktie:

87,20 EUR -1,69% (01.09.2023, 15:19)



XETRA-Aktienkurs BMW-Vorzugsaktie:

86,95 EUR -2,03% (01.09.2023, 15:04)



ISIN BMW-Vorzugsaktie:

DE0005190037



WKN BMW-Vorzugsaktie:

519003



Ticker-Symbol BMW-Vorzugsaktie:

BMW3



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Vorzugsaktie:

BYMOF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190037, WKN: 519003, Ticker-Symbol: BMW3, NASDAQ OTC-Symbol: BYMOF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (01.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der BMW AG (ISIN: DE0005190037, WKN: 519003, Ticker-Symbol: BMW3, NASDAQ OTC-Symbol: BYMOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BMW-Vorstandschef, Oliver Zipse, habe die deutsche Industriepolitik und das EU-Verbot neuer Benzin- und Dieselautos ab 2035 scharf kritisiert. "Ich halte die politische Vorgabe zum Verbrenner-Aus für fahrlässig", habe er gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt. Indes verliere die BMW-Aktie in einem schwachen Marktumfeld für Auto-Titel nach einer kritischen UBS-Studie zu den Wettbewerbern Renault und Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) gut 2 Prozent.Für den massenhaften Bau von Elektroautos fehlten die Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und seltene Erden. Europa werde so von Importen abhängig und politisch erpressbar. "Und wo laden die Menschen all die E-Autos? Es wird 2035 in Europa keine flächendeckende Infrastruktur für Elektroautos geben", habe Zipse gesagt und gewarnt: "Am Ende kann das sogar zum gesellschaftlichen Problem werden. Wenn Mobilität nicht mehr bezahlbar ist."Mit einem Verbot ohne langfristig tragfähige Alternative werde das Wachstum einer ganzen Industrie mit sehr hoher Wertschöpfung abgewürgt. China dagegen habe mit klarer industriepolitischer Strategie seine Autoindustrie gezielt entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgebaut und gefördert. "Das beginnt bei den Minen und führt über die Veredlung der Rohstoffe bis zur Batteriezelle", habe Zipse gesagt.Deutschland setze im Zusammenspiel mit der EU nur noch auf Batterieantrieb - aber "ist es klug, als Kontinent mit einer starken Industrie, aber ohne eigenen Zugang zu essenziellen Batterierohstoffen nur diese eine Technologie zu fördern?" Um massenhaft E-Autos zu bauen, müsste die Verfügbarkeit der Rohstoffe gesichert sein, "und da hat Europa eben ein strukturelles Problem".Autobauer wie BMW stünden vor einem Umbruch - weg vom Verbrenner hin zu modernen, sauberen Antriebsformen. Hinzu komme die immer stärkere Konkurrenz aus Asien, die den etablierten Playern nachhaltig Marktanteile abjagen wolle. Die Stammaktien ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) von BMW seien nun unter den Stopp bei 95 Euro gerutscht.Wer die Vorzugspapiere im Depot hat, beachtet den Stopp bei 70 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur BMW AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link