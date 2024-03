Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (21.03.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Premium-Autobauer habe sich heute früh in seiner offiziellen Bilanzpressekonferenz ein wenig in die Karten schauen lassen, was die Zukunft bringen solle - und zwar unter dem bezeichnenden Titel "BMW - Strong today, strong tomorrow".BMW sehe seine Marge im Jahr 2024 auf dem Niveau des letzten Jahres, da der deutsche Premium-Automobilhersteller erwarte, dass die Kosten für Forschung und Entwicklung (F&E) und die Investitionen in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen würden. Man wolle "in die Zukunft des Unternehmens investieren wie nie zuvor". Die Investitionsquote solle auf mehr als 6% anwachsen, die Quote für Forschung und Entwicklung auf mehr als 5%. Beide Kennzahlen sollten danach aber wieder in den jeweiligen strategischen Korridor zurückkehren.BMW prognostiziere, dass die Auslieferungen von vollelektrischen Fahrzeugen im Jahr 2024 deutlich ansteigen würden, während sie im vergangenen Jahr bereits um 74% gestiegen seien und damit 15% des Absatzes erreicht hätten. Das Unternehmen erwarte, dass die Auslieferungen der wichtigsten Marken BMW, MINI und Rolls-Royce insgesamt leicht über denen des Vorjahres liegen würden. Es gehe davon aus, dass die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (EBIT) in der Kernsparte Automobile in diesem Jahr zwischen 8% und 10% liegen werde (Analysten hätten bisher mit einem Wert von gut 9% gerechnet), gegenüber 9,8% im Jahr 2023. Dies, nachdem die Margen im Vorjahr bereits aufgrund höherer Kosten hinter den Erwartungen zurückblieben seien und das Unternehmen die Dividende habe kürzen müssen, nicht zuletzt auch weil die Konsolidierung des chinesischen Joint Ventures das Ergebnis belastet habe. Die Normalisierung der Nachfrage nach Gebrauchtwagen werde das Ergebnis 2024 ebenfalls belasten, da der Konzern geringere Leasingrückflüsse aus der Wiedervermarktung erwarte.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von BMW lautete auf "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 21.03.2024)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity