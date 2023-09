Der Roll-out der Neuen Klasse werde für BMW einen Technologiesprung darstellen. Mit der Neuen Klasse würden auf die Margen im E-Mobility-Segment deutlich steigen. Mit Software-Baukästen für Antrieb, Fahrwerk, Bordnetz und Fahrassistenz zum Beispiel spare die neue Fahrzeuggeneration Kabelstränge, Gewicht und Geld.



BMW sei lange unterschätzt worden, der Fokus auf Verbrenner, E-Autos und Wasserstoff kritisiert. Aus aktueller Sicht werde sich die Strategie auszahlen.



Die BMW-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der BMW AG (ISIN: DE0005190037, WKN: 519003, Ticker-Symbol: BMW3, NASDAQ OTC-Symbol: BYMOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BMW zeige auf der IAA in München zum ersten Mal ein seriennahes Auto seiner vollelektrischen "Neuen Klasse", die 2025 auf den Markt komme. Vorstandschef Oliver Zipse habe bei der Vorab-Premiere am Samstag gesagt, Reichweite und Ladegeschwindigkeit seien um 30 Prozent besser als die der heutigen Stromer. Die ganze Fahrzeugarchitektur sei nun vollständig auf Elektroantrieb ausgerichtet, und weil Ausbau und Recycling aller Bauteile schon bei der Entwicklung mitgeplant werde, seien die Autos auch umweltfreundlicher.BMW verdiene mit seinen Elektroautos schon heute nicht generell weniger Geld als mit seinen Benzin- und Dieselautos, so Zipse. Die Produktion sei zwar teurer, die Kosten seien höher - aber "die Annahme, dass Verbrenner immer profitabler sind als Elektroautos, ist komplett falsch", habe er gesagt. "Wir verdienen heute mit jedem Elektroauto Geld, und mit der Neuen Klasse wird das noch mehr der Fall sein. Sie wird sehr profitabel sein." Mit Software-Baukästen für Antrieb, Fahrwerk, Bordnetz und Fahrassistenz zum Beispiel spare die neue Fahrzeuggeneration Kabelstränge, Gewicht und Geld.Als Visionsfahrzeug habe BMW kein Sportgeländemodell (SUV), sondern eine Mittelklasse-Limousine von der Größe des heutigen 3ers präsentiert. Das erste Modell der Neuen Klasse werde Ende 2025 aber ein SUV aus dem neuen BMW-Werk im ungarischen Debrecen sein. Fast zeitgleich laufe Anfang 2026 im Stammwerk München das zweite Modell an, und dann folgten rasch weitere Autos auf Basis dieser Architektur, so Zipse. Auch ein kleinerer BMW sei geplant.Den Kaufpreis für die Autos wolle BMW erst kurz vor dem Serienstart festlegen. "Wir werden uns nicht aus dem Markt rauspreisen", habe Zipse gesagt. Einen Preiskampf gebe es heute vor allem in China, mit vielen neuen Autobauern und günstigen E-Fahrzeugen. Im Premiumsegment sei der Preisdruck weniger zu spüren, da gälten andere Spielregeln. In China sei der BMW-Absatz im ersten Halbjahr um vier Prozent gewachsen.Tesla verlasse gerade das Premiumsegment und gehe ins Volumensegment, so Zipse. BMW dagegen halte seine Preise und seinen Marktanteil.BMW wolle dieses Jahr 15 Prozent seiner Autos mit E-Antrieb verkaufen, 2026 sollten es schon 33 Prozent sein. Der Zeitpunkt für den Start der "Neuen Klasse" 2025 sei "goldrichtig", weil die Branche gerade vor einem Technologiesprung stehe, so Zipse. Die Batterie mache einen Riesensprung, und die Nachfrage nach E-Autos werde Mitte des Jahrzehnts deutlich anziehen.Auf der IAA würden erstmals mehrere chinesische Autobauer ihre E-Fahrzeuge zeigen. Auf der Messe spreche Zipse am Mittwoch bei einem Forum mit den Vorstandschef der chinesischen Autobauer Saic, BYD, Chonquing und Nio sowie den Vorstandschefs von Mercedes-Benz und Volkswagen, Ola Källenius und Oliver Blume.Ob die chinesischen Autobauer in Europa Fuß fassen würden wie die Japaner in den 1970er Jahren und die Südkoreaner danach, sei offen, so Zipse. Sie hätten aber einen Kostenvorteil und seien bei der Software sehr stark. Das Basissegment werde mit dem E-Auto vielleicht nicht mehr von europäischen Herstellern bedient werden. Aber "ein BMW fahre sich anderes als ein chinesisches Fahrzeug. So einfach sei das nicht, die Spitze dieser Industrie zu erreichen", habe Zipse gesagt. Die chinesischen Hersteller müssten Marken, Vertriebs- und Servicenetze aufbauen. Sie hätten das Potenzial, preislich aggressiv vorzugehen, täten das aber derzeit nicht.In München sei das BMW-Visionsfahrzeug der Neuen Klasse ab Dienstag auf den frei zugänglichen IAA-Flächen in der Innenstadt zu sehen. Den Begriff Neue Klasse habe BMW einst für die kompakte Limousine BMW 1500 verwendet, die auf der IAA 1961 vorgestellt worden sei und damals das ins Schleudern geratene Unternehmen gerettet habe. Jetzt stehe der Begriff bei BMW für den Übergang des Konzerns zu Elektromobilität, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft.Die Nachfrage nach Verbrennern werde weltweit noch lange hoch bleiben. Im Gegensatz zu reinen E-Autobauern könne BMW durch den gleichzeitigen Fokus auf Verbrenner, Elektroautos und Wasserstofffahrzeuge auch diese Nachfrage bedienen und gutes Geld damit verdienen.Gleichzeitig werde der Anteil der Elektroautos am Portfolio steigen. BMW wolle dieses Jahr 15 Prozent seiner Autos mit E-Antrieb verkaufen, 2026 sollten es schon 33 Prozent sein.